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В Украине могут запретить аренду или продажу недвижимости без риелторов

В Украине могут запретить аренду или продажу недвижимости без риелторов
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Народные депутаты зарегистрировали законопроект "О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риелторов, которые будут проходить экзамены на квалификацию.

 Об этом говорится в проекте закона зарегистрированном в парламенте, передает Экономическая правда.

Большинство инициаторов законопроекта депутаты "Слуги народа". В их числе 9 из 11 членов профильного комитета Рады, который будет рассматривать законопроект в пятницу.

Согласно законопроекту купить (продать) или арендовать (сдать в аренду) недвижимость будет законно только через риелторов.

Также риелторы будуть вносить информацию по договорам (с присвоением уникального номера) в новый сервис - Единую информационную базу. Незарегистрированные в базе риелторские договоры не будут считаться законными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

Предполагается, что база обеспечит систематизацию и быстрый поиск проверенной информации о недвижимом имуществе (юридической, технической, ценовой и т.д.) и предоставит возможность пользоваться инструментами при проведении операций с объектами недвижимости.

Кроме этого, риелтор будет проводить паспортизацию объектов, без которой, например, прорекламировать свою квартиру (скажем, на сайте объявлений) - невозможно.

Предполагается, что реклама недвижимости должна будет содержать в себе номер паспорта объекта. За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тысячи гривень.

Риелторы будут обязаны пройти профподготвку и сдавать квалификационный экзамен. Аттестованные риелторы будут вноситься в еще один новосозданный сервис - Единый реестр риелторской деятельности (Единый реестр физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности).

Экзамен будет проводить комиссия "Национальной федерации специалистов в сфере риелторской деятельности". В состав комиссии войдут специалисты, которых будут делегировать профессиональные объединения. Эта федерация также станет держателем Единого реестра риелторской деятельности.

За работу без риелторских свидетельств предусмотрены штрафы от 8,5 до 17 000 гривен с конфискацией прибыли. Повторное нарушение будет караться от 17 до 34 тысяч гривен (также с конфискацией прибыли).

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Ассоциация специалистов по недвижимости поддерживает идею детенизации отрасли, однако охарактеризовала эту редакцию законопроекта такой, которая несет существенные риски для рынка. Также там отметили корупциогенные риски законопроекта.

Специалисты видят в законопроекти ограничения прав граждан на распоряжение своей собственностью, гарантированные Конституцией.

Сейчас Ассоциация подала обращение в комитет, который собирается рассматривать законопроект 26 июня, с просьбой учесть поправки рынка.

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Все по теме:

Недвижимость, Аренда, Риелторы.

Автор:

Телеграф
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