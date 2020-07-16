Отель "Днепр" пустили с молотка: партнер нового владельца судится с Украиной

ООО "Смартленд" 15 июля стало победителем аукциона Фонда государственного имущества Украины по продаже отеля "Днепр" в Киеве. Компания предложила 1,111 миллиарда гривень, пишет издание "Наші гроші".

Отмечается, что учредителем компании из Бровар является ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако в 2018 году, вместе с Терещуком, компанией владел игрок в покер Ванхапелто Петтери (Petteri Vanhapelto). Его связывают с компанией "Olympic Entertainment Group AS" (Эстония), которая судится против Украины в деле о запрете азартных игр в 2009 году. Такая информация приведена в системах "Opendatabot" и "Clarity Project".

Согласно данным из реестра Эстонии, Петтери является членом правления эстонских фирм "Wunderfield OÜ" и "Tatsu Digital OÜ". Он родился в Финляндии, но проживает на Мальте и занимается профессиональной игрой в покер.

В 2018 году компания "Olympic Entertainment Group AS" подала в международный арбитраж в Лондоне иск против Украины. Причиной стало закрытие ряда ее заведений после введения Украиной запрета на игорный бизнес. Компания владела сетью из 23 казино. После их закрытия, по утверждению компании, она получила убытки в 40 миллионов евро.

Сторона обвинения требует признать нарушение Украиной соглашения с Эстонией о защите инвестиций и взыскать всю сумму ущерба, включая расходы на арбитраж.

Минюст Украины в прошлом году наняло за $605 тысяч юридическую компанию "Withers LLP" для защиты своих интересов в этом деле.

Основателем компании "Айс Таун" сейчас числится Алексей Игушин, руководит нею Анастасия Бутенко. Тем не менее, ранее владельцем компании был Владислав Михайлович Ужва, отмечается, что лицо с таким ФИО занимало должность внештатного помощника экс-нардепа "Партии регионов" Андрея Селиварова. До этого компания носила название "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала хоккеисту Вячеславу Завальнюку.

14 июля, парламент Украины поддержал проект закона, регулирующий деятельность, организацию и проведение азартных игр. Закон был принят во втором чтении голосами 248 депутатов.