Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 15 июля: ВР определились с датой местных выборов, ВНО по географии и коронавирус в Украине
Итоги 15 июля: ВР определились с датой местных выборов, ВНО по географии и коронавирус в Украине
В Минздраве дали прогноз: вернутся ли ученики в школу 1 сентября
В Минздраве дали прогноз: вернутся ли ученики в школу 1 сентября
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд

Отель "Днепр" пустили с молотка: партнер нового владельца судится с Украиной

Отель "Днепр" пустили с молотка: партнер нового владельца судится с Украиной
Обновлено 01:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
ООО "Смартленд" 15 июля стало победителем аукциона Фонда государственного имущества Украины по продаже отеля "Днепр" в Киеве. Компания предложила 1,111 миллиарда гривень, пишет издание "Наші гроші".

Отмечается, что учредителем компании из Бровар является ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако в 2018 году, вместе с Терещуком, компанией владел игрок в покер Ванхапелто Петтери (Petteri Vanhapelto). Его связывают с компанией "Olympic Entertainment Group AS" (Эстония), которая судится против Украины в деле о запрете азартных игр в 2009 году. Такая информация приведена в системах "Opendatabot" и "Clarity Project". 

Согласно данным из реестра Эстонии, Петтери является членом правления эстонских фирм "Wunderfield OÜ" и "Tatsu Digital OÜ". Он родился в Финляндии, но проживает на Мальте и занимается профессиональной игрой в покер.   

 В 2018 году компания "Olympic Entertainment Group AS" подала в международный арбитраж в Лондоне иск против Украины. Причиной стало закрытие ряда ее заведений после введения Украиной запрета на игорный бизнес. Компания владела сетью из 23 казино. После их закрытия, по утверждению компании, она получила убытки в 40 миллионов евро. 

Сторона обвинения требует признать нарушение Украиной соглашения с Эстонией о защите инвестиций и взыскать всю сумму ущерба, включая расходы на арбитраж.  

Минюст Украины в прошлом году наняло за $605 тысяч юридическую компанию "Withers LLP" для защиты своих интересов в этом деле.

Основателем компании "Айс Таун" сейчас числится Алексей Игушин, руководит нею Анастасия Бутенко. Тем не менее, ранее владельцем компании был Владислав Михайлович Ужва, отмечается, что лицо с таким ФИО занимало должность внештатного помощника экс-нардепа "Партии регионов" Андрея Селиварова. До этого компания носила название "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала хоккеисту Вячеславу Завальнюку.

14 июля, парламент Украины поддержал проект закона, регулирующий деятельность, организацию и проведение азартных игр. Закон был принят во втором чтении голосами 248 депутатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ФГИ, Отель "Днепр".

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
02 Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры
03 Максим Чмерковский трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)
04 Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
05 Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция рекомендует: плейлист для безопасного вождения
Полиция рекомендует: плейлист для безопасного вождения
Без теста и карантина: Болгария открыла границы для украинцев
Без теста и карантина: Болгария открыла границы для украинцев
СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ
СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ
Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК
Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь