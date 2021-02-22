Доступное жилье: будет ли бум на ипотечном рынке?

Программа доступного жилья для украинцев обсуждалась сегодня на Всеукраинском форуме «Україна-30: Інфраструктура».

Об этом рассказал Кирилл Шевченко, председатель Национального банка Украини, выступая на Всеукраинском форуме «Украина-30: Инфраструктура».

НБУ принимает ряд мер для развития ипотечного кредитования, способствуя широкому привлечению банковских учреждений к обеспечению украинский доступным жильем.

Оздоровления банковского сектора позволило ввести ряд ипотечных программ, но львиная доля сделок в 2020 году заключено несколькими банками, прежде всего государственными. НБУ ожидает увеличения платежеспособного спроса со стороны заемщиков и и соответственно, интересных ипотечных продуктов от банковского сектора.

Монетарная политика Национального банка обеспечивает умеренную и прогнозируемую инфляцию, отметил Кирилл Шевченко, и это является хорошим основанием для расширения услуг по ипотеке.

По его мнению, законодателям и чиновникам было бы целесообразно принять меры по эффективной защиты прав кредиторов, уменьшение юридических рисков, надлежащего урегулирования рынка новостроек.