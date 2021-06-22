В Донецке выставили на продажу бизнес-центр Януковича: сколько за него просят

В оккупированном Донецке, один из этажей в бизнес-центре "Столичный" выставили на продажу. Его построила в 2014 году до начала войны компания сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Здание находится в центре Донецка, на улице Б.Хмельницкого, 102. Инвестированием в его строительство занималась компания, компания принадлежащая Александру Януковичу "МАКО Холдинг".

Согласно объявлению на OLX, за офисные помещения на 5-ом этаже здания хотят получить 698 950 долларов (19,1 млн грн). Из удобств в здании есть видеонаблюдение, кондиционер, пожарная сигнализация, парковка, отопление и грузовой лифт. Кроме того указывается, что в здании сделан ремонт, а само оно находится под охраной.

Площадь этажа - 1700 квадратных метров.

Как писал ранее "Телеграф", во второй половине года цена на жилье в Украине может вырасти на 20-25% и загнать первичный рынок недвижимости в тень.