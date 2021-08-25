Украинский военный в одиночку уничтожил пятерых боевиков в "серой зоне" на Донбассе

Нужно бороться с оккупантами, а не говорить об этом.

Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины ликвидировал в "серой зоне" на Донбассе всех боевиков одного из опорных пунктов, нарушавших режим прекращения огня и обстреливавших украинские позиции.

Об этом подвиге украинского бойца пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook в среду, 25 августа, вечером.

"Слова о борьбе с российской оккупацией это хорошо. Но вместо слов куда более убедительней поскорей увидеть день, когда будет награжден званием Герой Украины человек, совершивший самый потрясающий подвиг 2021-го года.

Со временем мы опубликуем все детали, это произошло некоторое время назад.

Один украинский воин в одиночку зашел на позиции противника и уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Это происходило в "серой зоне", которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины. В результате сразу пять наемников оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными. Теперь они уже никогда не нарушат "перемирие".

Герой благополучно вернулся.

Этот человек показал, что боеспособность в современной войне — это не количество и не экипировка, а качество и мотивация. Он сделал больше, чем некоторые бригады за всю ротацию. Именно на изучении таких примеров и награждении таких людей надо делать военные реформы именно на таких воинах надо строить армию, которая вышвырнет российских оккупантов с Донбасса", — написал Бутусов.