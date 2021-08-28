Во время войны задача военного командования — не быть молчаливыми "терпилами"

Авдеевку Донецкой области обстреляли два раза за утро субботы.

В ответ на обстрелы Авдеевки утром 28 августа украинские военные не стреляли. Личную ответственность за это несет новый командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.

Об этом в Facebook написал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку — это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность.

Два артиллерийских налета в 6.30 и в 9.00 прямо по Авдеевке.

Как сообщают источники Цензор.Нет с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ.

Зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке, данные не полные. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм — смотрите какие следы попаданий на бетоне на фотографии.

В результате обстрела ранения средней тяжести получил один украинский военнослужащий, его состояние стабильное.

Уничтожены три легковых автомобиля. Легкие повреждения получили три грузовых автомашины.

Самое шокирующее — ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.

Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности.

Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк.

С 2017-го года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался.

В сводке ООС за 7.00 об обстреле нет упоминаний, однако ООС только что издало новое сообщение о ранении военнослужащего, без указания деталей.

Я понимаю, что приказ "не стрелять" идет из Киева. Понимаю, что от военных в обмен на продвижение в карьере политическое руководство требует продолжать имитировать не существующее "перемирие", объявленное президентом Зеленским. Но так обманывать армию и народ ради того, чтобы угодить фантазиям офиса президента — это просто аморально.

Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Во время войны задача военного командования — защита вверенной террритории страны, а не быть молчаливыми "терпилами".

Искренне надеюсь, что новый главком ВСУ Валерий Залужный немедленно даст оценку происшедшему и сумеет предпринять адекватные меры.

Победить в войне парадами нельзя.