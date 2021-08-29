Адекватный ответ после обстрела Авдеевки — это поражение ствольной артиллерией одной из российских военных баз

Журналист Юрий Бутусов напомнил, что снаряды не падали на Авдеевку с 2017 года

Если не отвечать на огонь и требовать "не стрелять", противник не сокращает свою активность, а наоборот — чувствует безнаказанность и действует нагло, демонстративно. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, комментируя обстрел Авдеевки российскими наемниками, случившийся 28 августа.

"Сегодня ночью с 28 на 29 августа наши войска нанесли удар по российским оккупантам, чтобы отомстить за обстрел украинского города и позиций двух наших батальонов, которые россияне осуществили 28 августа.

Наши воины вели обстрел плановых целей, которые отмечены в зоне ответственности ряда бригад ВСУ. Это действительно был ответный огонь.

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский вообще никак не прокомментировал обстрел Авдеевки, а глава офиса президента Андрей Ермак написал в фейсбуке о том, как он встречал самолёт с прилетевшими из Афганистана, но не нашёл времени сказать хотя бы пару слов сочувствия нашим раненым на фронте воинам.

Но все еще остается вопрос относительно "адекватности". Адекватный ответ после обстрела Авдеевки — это поражение ствольной артиллерией с достаточным расходом снарядов одной из российских военных баз, которые находятся в зоне поражения. Такой обстрел должен проводиться с корректировкой с беспилотника и с точной наводкой. Так, как россияне наносили удары по командным пунктам 34 -го батальона, 16-го батальона, и по базе одного из подраздлеений в Авдеевке. Вот это по-настоящему "адекватный ответ". Очень ждем проявления такой полноценной адекватности.

Для всех фантазеров на Банковой, которые верят в силу "перемирий", повторяю — война продолжается даже тогда, когда вы заставляете людей писать неполные рапорты. Если не отвечать на огонь и требовать "не стрелять", противник не сокращает свою активность, а наоборот — чувствует безнаказанность и действует нагло, демонстративно. Авдеевку не обстреливали с 2017-го года, и если сейчас не ответить так, чтобы россияне это поняли, они будут бить дальше. А Россия понимает только один язык — язык гаубиц. Все остальное до них не доходит и воспринимается как слабость.

В обновленном военном руководстве Украины изучают обстановку, и хочется верить, что главком ВСУ Валерий Залужный и командующий ООС Александр Павлюк получат возможность дать полноценный и максимально адекватный ответ российским оккупантам.

Сохраняю доверие к действиям нашего военного командования, надеюсь, что они смогут сделать все, что требует профессиональных решений независимо от политического давления.

Будем, конечно, ждать, и оценивать события по конкретным результатам".