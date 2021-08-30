Покупая сертификат вакцинации, вы покупаете лишь бумажки, иммунитет купить нельзя
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 27
Люди готовы выкладывать большие деньги, лишь бы не идти на бесплатную вакцинацию.
В Украине неблагополучные "дельцы" наладили продаж поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, однако врачи напоминают, что такие "документы" остаются лишь бумажками и уберечь от болезни не смогут.
В частности, об этом написал врач Иван Черненко.
"Знаете, хуже распространителей теорий заговоров, могут быть только преступники, коллегами я их назвать не могу, которые торгуют сертификатами о вакцинации.
Вы убийцы, вы не врачи!
А люди, которые это покупают, вы думаете вас эта "липа" спасет от ковида? Или вы думаете SARS-cov-2 боится поддельного сертификата и убегает в панике от вас?
Я знаю, как минимум об одном ЦПМСД, где по слухам можно купить сертификат. Все тайное становится явным и если вы думаете, что вы невидимые феи и ваши действия сложно отследить, то вы ошибаетесь. Люди ведь склонны трындеть и они трындят.
Продавайте, я станцую на костях вашей репутации, когда слухи подтвердятся.
З.Ы. покупая сертификат, вы покупаете лишь бумажки, иммунитет купить нельзя", — написал он.
Как сообщалось ранее, в журналисты показывали, как в Украине торгуют поддельными сертификатами вакцинации.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-