Покупая сертификат вакцинации, вы покупаете лишь бумажки, иммунитет купить нельзя

Люди готовы выкладывать большие деньги, лишь бы не идти на бесплатную вакцинацию.

В Украине неблагополучные "дельцы" наладили продаж поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, однако врачи напоминают, что такие "документы" остаются лишь бумажками и уберечь от болезни не смогут.

В частности, об этом написал врач Иван Черненко.

"Знаете, хуже распространителей теорий заговоров, могут быть только преступники, коллегами я их назвать не могу, которые торгуют сертификатами о вакцинации.

Вы убийцы, вы не врачи!

А люди, которые это покупают, вы думаете вас эта "липа" спасет от ковида? Или вы думаете SARS-cov-2 боится поддельного сертификата и убегает в панике от вас?

Я знаю, как минимум об одном ЦПМСД, где по слухам можно купить сертификат. Все тайное становится явным и если вы думаете, что вы невидимые феи и ваши действия сложно отследить, то вы ошибаетесь. Люди ведь склонны трындеть и они трындят.

Продавайте, я станцую на костях вашей репутации, когда слухи подтвердятся.

З.Ы. покупая сертификат, вы покупаете лишь бумажки, иммунитет купить нельзя", — написал он.

Как сообщалось ранее, в журналисты показывали, как в Украине торгуют поддельными сертификатами вакцинации.