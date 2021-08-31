Кабмин согласен закрыть школы, лишь бы не обидеть педагогические коллективы требованием обязательной вакцинации

В то же время в Израиле невакцинированных преподавателей обяжут каждые два дня сдавать тесты на COVID-19

В Израиле учителя, врачи, медсестры смогут ходить на работу лишь при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. В то же время в Украине власти готовы закрыть школы, чтобы не принуждать учителей и персонал вакцинироваться.

Об этом написал журналист Сергей Щербина.

"То, о чем я тут пишу проповеди птицам.

В Израиле учителя, врачи, медсестры и лица, обеспечивающие уход, будут иметь доступ к своим рабочим местам только в том случае, если у них есть документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Также на работу допустят лиц, которые вылечились от вируса или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19 в течение последних 72 часов.

Министерство образования намерено потребовать от всех невакцинированных учителей платить из своего кармана за тесты на коронавирус каждые два или три дня, если они хотят продолжить работу. Тех, кто этого не сделает, отправят в неоплачиваемый отпуск.

Украинский же Кабмин согласен закрыть школы, но лишь бы не обидеть педагогические коллективы требованием обязательной вакцинации. Видимо и всю страну согласится усадить в локдаун собственного извода, но ни в коем случае не оскорбить чувства верующих в рептилоидов масс реализацией опыта передовых стран", — написал журналист.

Ранее "Телеграф" писал, что перед учебным годом Минобразования ввело новое ограничение — школы в "красной", "оранжевой" и "желтой" зонах карантина смогут работать лишь при условии 80% вакцинированного от Covid-19 персонала. Наши журналисты пообщались с родителями и педагогами и выяснили их реакцию на нововведение.