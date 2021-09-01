Укр

18 лет в одной компании, и всего 6 золотых мячей? Как Лионель Месси проходил бы стандартное собеседование

Автор
А. Никитин
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Месси мог бы расстроиться, если бы такой разговор произошёл на самом деле Новость обновлена 01 сентября 2021, 10:17
Месси мог бы расстроиться, если бы такой разговор произошёл на самом деле

Стандартный подход к оценке всех специалистов с опорой лишь на "лучшие практики" далеко не всегда верен.

Программный инженер Алексей Никитин смоделировал вымышленный диалог футбольного гения Лионеля Месси с заурядным работодателем, делая переносы на собеседования в современном мире

"В параллельной вселенной одного очень известного футболиста собеседовали в стиле "лучших" практик. 

- Здравствуйте, расскажите о себе.

- Lionel_Messi. Вот резюме.

- 18 лет в одной компании на одной должности?

- Я неплохой специалист и мне это нравится.

- Еще и совмещение.

- Со сборной.

- У нас так не получится, только фултайм.

- ???

- В резюме много про достижения команд. Где именно ваши?

- Чуть ниже — 6 "Золотых мячей".

- За 18 лет? Маловато.

- Больше нет ни у кого в мире.

- Все так говорят.

- Я — не все.

- Вы считаете себя звездой?

- Да, но я — командный игрок.

- Вы несколько лет проигрывали в финале Кубка Америки.

- Верно.

- Не умеете сразу делать выводы из своих неудач, чтобы не допускать их в будущем?

- Футбол непредсказуем. В 2021 году мы выиграли кубок Америки.

- Оk. Предположим: на тренировке после вашего удара мяч улетел за пределы тренировочного поля. Ваши действия?

- Возьму другой?

- А за улетевшим кто побежит? Erling_Haaland?

- ???

- Сколько мячей можно поместить в ворота?

- Вопрос с подвохом?

- Правильного ответа нет, важны ваши рассуждения.

- Один. Если в воротах два мяча — судья остановит игру.

- Можете предложить другое решение?

- Нет.

- Попробуйте прикинуть размеры ворот, мяча, учесть вратаря и подросшую траву.

- Я уже ответил.

- Футболист должен уметь думать.

- Вы же сказали, что правильного ответа нет.

- В каком документе утверждены размеры ворот?

- В положении FIFA.

- А точнее?

- Не знаю.

- Печально, это — основы футбола.

- ???

- Перейдем к hard_skills. Вот возьмите геймпад, покажите ваше умение.

- Это же компьютерная игра!

- Но это же — футбол!

- ???

- Проверим вас в кикере…

- Мне предстоит играть в реальный футбол или нет?

- Ладно, перейдем к реальному футболу.

- Отлично.

- Вам нужно выполнить пас, попасть мячом в тот дорожный знак. Сколько до него метров?

- Примерно 25…

- А точнее?

- Не скажу.

- Как же вы собираетесь выполнить пас?

- Просто выполню.

- Так не годится. Вы не полагаетесь на точные данные? Работаете на авось?

- Нет, я много тренировался, у меня отличный глазомер, владение мячом и я способен выполнить точный пас.

- Сколько вам потребуется времени, чтобы выполнить пас?

- Секунда-другая.

- Так одна секунда или сколько?

- Допустим, одна секунда.

- Неуверенно отвечаете. С планированием времени у вас пробелы.

- ???

- Сколько метров вы обычно пробегаете за матч?

- Тысяч 8-9.

- Вы не считаете?

- Нет, эти параметры считает программа на основе съемки камеры.

- У нас в компании средний показатель 13 тысяч. Как вы будете его достигать?

- Я буду просто играть в футбол, отдавать передачи, забивать голы, производить отборы…

- Поймите, у нас все показатели важны, раз в месяц BigData рассчитывает вовлеченность", — написал Никитин, показав абсурдность оценки людей по одному шаблону.

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