18 лет в одной компании, и всего 6 золотых мячей? Как Лионель Месси проходил бы стандартное собеседование
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Стандартный подход к оценке всех специалистов с опорой лишь на "лучшие практики" далеко не всегда верен.
Программный инженер Алексей Никитин смоделировал вымышленный диалог футбольного гения Лионеля Месси с заурядным работодателем, делая переносы на собеседования в современном мире
"В параллельной вселенной одного очень известного футболиста собеседовали в стиле "лучших" практик.
- Здравствуйте, расскажите о себе.
- Lionel_Messi. Вот резюме.
- 18 лет в одной компании на одной должности?
- Я неплохой специалист и мне это нравится.
- Еще и совмещение.
- Со сборной.
- У нас так не получится, только фултайм.
- ???
- В резюме много про достижения команд. Где именно ваши?
- Чуть ниже — 6 "Золотых мячей".
- За 18 лет? Маловато.
- Больше нет ни у кого в мире.
- Все так говорят.
- Я — не все.
- Вы считаете себя звездой?
- Да, но я — командный игрок.
- Вы несколько лет проигрывали в финале Кубка Америки.
- Верно.
- Не умеете сразу делать выводы из своих неудач, чтобы не допускать их в будущем?
- Футбол непредсказуем. В 2021 году мы выиграли кубок Америки.
- Оk. Предположим: на тренировке после вашего удара мяч улетел за пределы тренировочного поля. Ваши действия?
- Возьму другой?
- А за улетевшим кто побежит? Erling_Haaland?
- ???
- Сколько мячей можно поместить в ворота?
- Вопрос с подвохом?
- Правильного ответа нет, важны ваши рассуждения.
- Один. Если в воротах два мяча — судья остановит игру.
- Можете предложить другое решение?
- Нет.
- Попробуйте прикинуть размеры ворот, мяча, учесть вратаря и подросшую траву.
- Я уже ответил.
- Футболист должен уметь думать.
- Вы же сказали, что правильного ответа нет.
- В каком документе утверждены размеры ворот?
- В положении FIFA.
- А точнее?
- Не знаю.
- Печально, это — основы футбола.
- ???
- Перейдем к hard_skills. Вот возьмите геймпад, покажите ваше умение.
- Это же компьютерная игра!
- Но это же — футбол!
- ???
- Проверим вас в кикере…
- Мне предстоит играть в реальный футбол или нет?
- Ладно, перейдем к реальному футболу.
- Отлично.
- Вам нужно выполнить пас, попасть мячом в тот дорожный знак. Сколько до него метров?
- Примерно 25…
- А точнее?
- Не скажу.
- Как же вы собираетесь выполнить пас?
- Просто выполню.
- Так не годится. Вы не полагаетесь на точные данные? Работаете на авось?
- Нет, я много тренировался, у меня отличный глазомер, владение мячом и я способен выполнить точный пас.
- Сколько вам потребуется времени, чтобы выполнить пас?
- Секунда-другая.
- Так одна секунда или сколько?
- Допустим, одна секунда.
- Неуверенно отвечаете. С планированием времени у вас пробелы.
- ???
- Сколько метров вы обычно пробегаете за матч?
- Тысяч 8-9.
- Вы не считаете?
- Нет, эти параметры считает программа на основе съемки камеры.
- У нас в компании средний показатель 13 тысяч. Как вы будете его достигать?
- Я буду просто играть в футбол, отдавать передачи, забивать голы, производить отборы…
- Поймите, у нас все показатели важны, раз в месяц BigData рассчитывает вовлеченность", — написал Никитин, показав абсурдность оценки людей по одному шаблону.
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