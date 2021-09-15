Если все пойдет в таком же духе, то коровьи лепешки в качестве топлива окажутся не таким уже и плохим вариантом.

Цены на топливо разных видов растут крайне быстро.

Практические ежедневно цена на фьючерсном рынке газа растет и бьет исторические рекорды. Из-за этого в Европе вырос спрос на уголь для ТЭС. Соответственно и это топливо начало расти в цене. Эти два фактора привели к подорожанию электроэнергии как в Европейском союзе, так и в государствах не входящих в него. Альтернативой может стать "зеленая энергия".

Как использовать ситуацию с выгодой для Украины и какие есть риски написал в Facebook журналист Сергей Лямец.

Цена газа в Европе пробила $900 за тысячу кубов. Это пикантный сигнал для Зеленского и Шмыгаля.

За сутки (13-14 сентября) цена газа в Европе побила пять исторических рекордов и взлетела выше $800 за тыс куб м (это цена ближайшего октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures). За следующие два дня — преодолела отметку $900.

C начала года стоимость газа на споте в Европе выросла более, чем на 200%.

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КРИЗИС

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Главная причина европейского газового кризиса – умелое использование уязвимости Европы российским «Газпромом». Они создали искусственный дефицит газа в Европе, и сейчас получают сотни процентов маржи на газ и нефть.

Было все так. В подземных хранилищах ЕС сформировался низкий уровень запаса топлива, а по трубопроводам «Газпром» поставляет ограниченные объемы. Компенсировать нехватку газа оказалось нечем. Европейцы хотели перекрыть дефицит за счет поставок сжиженного газа из США и Катара, но поставщики из этих стран продают свое топливо в Азию, которая сильно нарастила спрос и цену.

Возникла классическая ситуация, когда один игрок злоупотребляет своим положением, но потребители во всем виноваты сами. «Газпром» (у которого доля рынка в ЕС 40%) отказался увеличивать прокачку по украинской ГТС и начал отбор газа на продажу из европейских хранилищ. Уровень заполнения местных хранилищ — 70%, поэтому у россиян еще есть запас времени. Они наверняка продолжат душить Европу газовой удавкой. И это за месяц до начала сезона откачки газа из хранилищ и прекращения его закачки.

Возможно, таким образом россияне продвигают скорейший запуск «Северного потока-2», который ЕС не запустит без сертификации, а она длится месяцы. А возможно, просто получают прибыль, которая сама идет в руки. Учтем, что себестоимость добычи газа в России — от $80 до $130 (как они декларируют). Но по факту — может быть и ниже.

Добавим, что крупнейший в мире добытчик газа — не Россия, а США. Значит, Штаты также получат выгоду от ценового ралли на газ.

Что им противопоставить? Наблюдая аномально высокие цены в Европе, американцы и катарцы уже начали разворачивать свои газовозы в Европу, но процесс наполнения рынка альтернативным газом займет месяцы. Поэтому можно и дальше ожидать высоких цен на газ в ЕС.

Аномально дорогой газ (каждый день исторические рекорды) толкает европейскую генерацию переходить на альтернативу. Но это не та альтернатива, о которой вы, возможно, подумали.

Европейцы, которые в преддверии декарбонизации экономики набросали планов по консервации угольной генерации, вновь затопили котлы на блоках ТЭС. Они переориентировались на уголь и нефть, из которой получают мазут для электростанций.

Это, в свою очередь, потянуло вверх цены на уголь и нефть – за неделю котировки на Brent выросли на $5 – $75 за баррель. Нефть и так росла из-за восстановления мировой экономики, но тут ускорения ей придала ситуация в Европе.

Дошло до явной ереси. Цены на газ и нефть, которые заставили европейцев запустить угольные ТЭС, резко взвинтили цены на уголь – сейчас стоимость тонны угля приближается к $180. Пару недель назад цена была на уровне $140.

Дальше — лучше. Спрос на уголь и увеличение объемов его срабатывания повлекло за собой увеличение количества выбросов СО2, а соответственно и спрос квоты на эти выбросы.

В ЕС промышленные предприятия обязаны докупать на бирже разрешения на выбросы сверх установленных квот. В итоге, в сентябре цена квот на выбросы СО2 на европейской энергетической бирже, из-за увеличения объемов используемого угля и мазута, установила исторический рекорд и перевалила за 62 евро/т.

Генерация покупает эти квоты и закладывает в себестоимость МВт-ч. Все бы ничего, если бы эффект оказался точечным. Но он распространяется на весь европейский рынок. В ЕС стоимость электроэнергии у самого дорогого поставщика определяет стоимость электроэнергии для всех. То есть, когда страны ЕС получают электроэнергию от электростанций с дорогим топливом, то повышаются цены для всего рынка.

Давайте подытожим. Дорогой газ вынудил генерацию и компредприятия ЕС переходить на уголь, это потянуло цены на уголь и цены на квоты на выбросы СО2. В результате, рост цен привел к рекордному подорожанию электроэнергии в ЕС. Сейчас цена МВт-ч в ЕС торгуется на споте в диапазоне 150-160 евро.

В теперь-свободной-от-объятий-ЕС Великобритании цены на пике и вовсе превысили 300 евро/МВт-ч.

А ведь еще зима не началась.

Если все пойдет в таком же духе, то коровьи лепешки в качестве топлива окажутся не таким уже и плохим вариантом.

Вся эта ситуация показывает, насколько мир, в том числе и развитый, продолжает зависеть от ископаемого топлива.

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АЛЬТЕРНАТИВА

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Но в любом кризисе есть возможности. Я сейчас не о «Газпроме», Путине и парочке коррумпированных руководителей стран-лидеров ЕС, которые топят за «Северный поток — 2».

Победителями в этой ситуации оказались производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

У них, на фоне исторически высоких цен на газ, уголь и нефть, эксплуатационные расходы оказались практически нулевыми.

Альтернативщики, которых всегда называли #СлишкомДорогими, уже являются наиболее конкурентоспособным источником новой энергии.

По данным Bloomberg, в первой половине 2021 года солнечная энергия в мире стала #СамымДешевым способом получения электроэнергии. Генерация электроэнергии ветровыми установками обходится дороже, но все равно — дешевле ископаемого топлива.

И тут мы подходим к важности развития альтернативных источников энергии и систем хранения электроэнергии для балансирования системы.

В это трудно поверить украинской власти, но именно благодаря диверсификации источников генерации, в том числе, активному развитию альтернативных источников, газовый кризис в ЕС выражен дефицитом газа, а не дефицитом электроэнергии.

Структура генерации в ЕС выгляди так: 37% электроэнергии производят ТЭС и ТЭЦ, По 25% — ВИЭ и АЭС, еще 14% — ГЭС.

Европейцы понимают, что генерация на ископаемом топливе становится все дороже и менее предсказуемой с точки зрения обеспечения топливом, и поэтому делают акцент на ВИЭ. Стоимость разрешения на выбросы СО2 в 2030 году достигнет 100 евро/тонну. Поэтому производить э\э из ВИЭ станет еще выгоднее.

По прогнозам, до 2030 доля ВИЭ вырастет до 50%, ТЭС и ТЭЦ – сократится до 19%, а АЭС – 16%. Появится еще один сегмент – хранение электроэнергии, на который будет приходится 1% электроэнергии ЕС.

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А ЧТО УКРАИНА?

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Мы пока что курим в стороне. Но #КакБыЗря.

Подорожание газа, а за ним и угля, уже коснулось Украины. На сентябрь газ на украинском споте торгуется под 23 тыс за куб м.

Запасы угля на украинских ТЭС находятся на критически низком уровне. Генерация не смогла сформировать их, когда было нужно. Помешала низкая цена электроэнергии весной-летом, в результате схем-манипуляций частных трейдеров, покрываемых регулятором НКРЭКУ.

В итоге, лучшее время упущено. Сегодня генерация вынуждена импортировать уголь в Украину по $145-150/тонну. Но это цены по текущим контрактам. В этот отопительный период нам нужно импортировать 3 млн тонн угля, а цены на споте — уже выше 170/тонну.

В ЕС есть ВИЭ и ГЭС, которые могут подстраховать. А что у нас?

АЭС и так вырабатывают больше 50% электроэнергии и вряд ли смогут нарастить. ТЭС, которые дают 30% электроэнергии, сидят без угля, а на газе не затопишь. ГЭС и ВИЭ – всего по 7%.

По ВИЭ есть сразу три вопроса. Первый — заканчивается лето, и «солнечные» станции снизят выработку. Второй — кризис платежей. Третий — развивать их нужно, но пока не получается.

По прогнозам «Укрэнерго», до 2030 года в Украине 13% электроэнергии будет производиться генерацией из ВИЭ.

Этого крайне мало — и вот почему. Напомню, что с 2023 года в ЕС вводится налог на некоторую продукцию, производство которой сопровождалось выбросами СО2 (Carbon Border Adjustment). А с 2030 года – на всю продукцию, в том числе и украинский экспорт. А это 40% всего нашего экспорта.

Уже подсчитано, что в результате этого стоимость электроэнергии для украинских экспортеров может вырасти на 42%. Введение CBA наиболее существенно увеличит фискальную нагрузку для производителей электроэнергии (+ 42% от цены конечной продукции).

Выбросы СО2 на 1 МВт-ч электроэнергии, экспортируемой из Украины (1,1 тонна СО2 / МВт-ч), — в 3,7 раза выше, чем в ЕС (0,3 тонны СО2 / МВт-ч).

В совместном исследовании экологических групп Sandbag и E3G говориться, что ежегодно из-за этого налога Украина будет терять 870 млн евро.

Больше потеряет только Россия – 1,9 млрд евро, но в масштабах объемов экспорта российских товаров на рынки ЕС, это незначительные суммы.

https://sandbag.be/…/new-study-shows-limited-trade…/

Доля ВИЭ будет расти в любом случае. Но очень медленно. Понадобятся десятки лет, чтобы в нашем темпе догнать сегодняшних европейцев.

Даже прогноз «Укрэнерго» о росте производства электроэнергии из ВИЭ до 13% обшей — пока является только фантазией. Дело в том, что из-за огромных исторических долгов по «зеленому тарифу», инвестиции в проекты ВИЭ в Украине поставлены на паузу.

Сегодня долг перед «зелеными» за 2021 год – 11 млрд грн, а за 2020 год – еще 11,6 млрд грн.

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НЕПЛАТЕЖИ

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Некоторые, пока небольшие проекты уже сменили хозяев. Крупные инвесторы публично заявили, что готовы развязать войну в судах, но дают время до октября.

Они ожидают решения о выпуске в октябре "зеленых" облигаций на $500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией.

Этим решением правительство должно наконец выполнить часть условий меморандума, которое подписало с ВИЭ ещё летом прошлого года, и одну из норм закона о снижении «зеленых» тарифов (Закон №810-IX от 21 июля 2020 года). Он предусматривает оплату «зеленой» электроэнергии из бюджета в размере 20% от прогнозированной выработки в 2021 году, что составляет 11,4 млрд грн без НДС. Однако такие затраты не были внесены в госбюджет на текущий год.

В тоже время НКРЭКУ изъяла из тарифа Укрэнерго ту часть компенсации зеленого тарифа, который должен был быть заложен в бюджет.

Бизнесмен и владелец альтернативной генерации Игорь Тынный уверен, что это было сделано нарочно, чтобы снизить тариф для некоторых производителей, которые используют слишком много электроэнергии.

Вот его цитата: «А потом НКРЭКУ утверждает тариф для НЭК «Укрэнерго», который вдвое меньше, чем спрогнозирован, возникает дыра на рынке в 10 млрд гривен. То есть они знают, сколько надо платить по зеленому тарифу, но делают его в два раза меньше в конце 2020. Утверждение искусственно заниженного тарифа было выгодно производителям ферросплавов, но за счет этого Укрэнерго получило убыток в +10 млрд и не смогло вовремя рассчитаться по своим обязательствам с зелеными».

Почитайте тут, что бизнесмен думает об инвестклимате Зеленского:

https://censor.net/…/bznesmen_gor_tinniyi_ya_ne_rozumyu…

Но это еще не все проблемы.

Владельцы проектов опасаются планов правительства протащить через парламент (в законопроекте 5600) акциз на продажу зеленой электроэнергии в размере 3,2%, что означает снижение на аналогичную величину «зеленого» тарифа.

С точки зрения социализма, это правильный ход. Его даже приветствуют избиратели президента. Но зря. Это нарушение нормы закона Украины №810-IX, которым гарантируется неизменность законодательства для производителей э/э по «зеленому» тарифу на весь период его действия. А значит, любой суд заставит заплатить владельцам ВИЭ из бюджета. То есть, из денег граждан.

Ещё владельцы ВИЭ ожидают от власти внедрения аукционов по распределению «зеленых» тарифов. Это значит, что правительство объявляет, сколько и какие новые мощности ВИЭ оно готов финансово поддерживать. Компании подают свои предложения, в которых отмечают цену, по которой они готовы продавать «зеленую» электроэнергию. Правительство оценивает предложения и подписывает долгосрочный договор на покупку э/э у производителя, предложившего наименьшую цену.

Механизм «зеленых» аукционов уже вписан в украинское законодательство в апреле 2019. Первый пилотный аукцион должен был состояться в конце 2019 года. Но пока не состоялось ни одного.

Легко предположить, что выиграют от них далеко не все. А это ещё усугубит ситуацию на рынке ВИЭ. О каком росте «зеленых» мощностей может идти речь — не знаю.

Вот почему украинская экономика сильно рискует. Особенно пикантно, что обо всех рисках мы узнаем в последний момент, когда может быть уже поздно.