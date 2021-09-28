На что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, как должна поступить Украина в отношении Донбасса и Крыма

Лето было насыщенно событиями. Произошли встречи руководителей США, РФ, Германии, Франции, которые будут перспективно влиять на мировую политику. В соответствующих встречах участвовал и украинский президент. Набрался определенный массив оценки ситуации для принятия решения, в том числе по Украине.

Проводились и проводятся международные учения – и со стороны РФ и к ней примкнувших, и со стороны Украины и стран НАТО.

Путин пока не принял окончательного решения по украинскому вопросу. Не хватает встречи между Путиным и Зеленским с возможным участием в ней или в подготовке к встрече – американцев.

У немцев ушла канцлер Меркель, идет переформатирование правительства.

Французские власти обижены после образования союза США-Великобритания-Австралия и разрыва контракта на поставку австралийцам французских подлодок.

Так что участие немцев и французов по ситуации по Украине в ближайшее время маловероятно.

А вот американцы соглашаются. И Кремль, похоже, тоже.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Угроза с севера: как Украина должна готовиться к российскому усилению в Беларуси Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что угроза со стороны Беларуси стала возникать не в последние месяцы, а еще два года назад

Есть сведения, что в течение месяца-двух Виктория Нуланд, ставшая в администрации Байдена заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам и курировавшая при Обаме украинский вопрос, поработать в Москве, чтобы определиться, как продвигаться вперед в рамках разрешения российско-украинского конфликта.

Украине дали понять – нас не видят в НАТО раньше 2030 года. Это же ближайший дедлайн для вступления в ЕС. Думаю, всё это отрезвляюще подействовало на наше государство, надеявшееся на быструю интеграцию.

Заложены основы, но пока не больше, для помощи Украине в наращивании военного потенциала. Тягаться с РФ по количеству летательных боевых аппаратов, бронетехники, ракетного оружия – неперспективно. Нужны ассиметрично такие виды оружия, такие войска, которые могли бы эффективно действовать, противостоя направлениям, где есть преимущество противника. Танки против танков, беспилотники, создание противоракетной обороны (ПРО) в Украине, наращивание потенциала корабельного, т.н. москитного – флота военно-морских сил.

Показательной для Украины была Карабахская война. Но нельзя ее сравнивать с вероятной широкомасштабной войной, если Путин решится, между Украиной и Россией. Потенциалы Армении и Азербайджана были близки. 30 лет назад армяне организовались, получили оружие – и победили. За десятки лет азербайджанцы подготовились. Причем нарастили потенциал ассиметрично с точки зрения вооружения и подготовки своих войск. И победили близкие по силе войска.

Соотношение же Украины и России – иное. Его можно сравнивать с противостоянием Финляндия и СССР. Понятно, что Украина мощнее, чем Финляндия. Но и СССР был мощнее нынешней РФ. Тогда финны проявили себя, хоть несравнимы были потери. Но россияне добились того, что были захвачены очередные территории.

Читайте также: Категория Политика Зеленский сообщил важную деталь разговора с Байденом в Белом доме США поддерживают вступление Украины в НАТО, однако это зависит не только от них

Если мы имеем условно 10 лет до гипотетического вступления в НАТО и ЕС, надо искать за это время точки соприкосновения с Россией, выход на общение с Путиным. Чтобы определиться с перспективой ситуации по Донбассу и Крыму. Ставить вопрос одновременного освобождения и там, и там – нереалистично. Деоккупацией Крыма, безусловно, надо заниматься. Но в первую очередь решать вопрос Донбасса.

Если встречаться, что может предложить Украина? Многие наши проекты зиждутся на том, что мы будем делать, когда российских войск не будет на территории ОРДЛО. А нам, прежде всего, надо решать вопрос, как их убрать. На мой взгляд, единственное, что можем сейчас предложить – выиграть для себя время и подарить определенным образом время Путину с формальной реализацией его амбиции.

Кремль не раз повторил, что «красная линия» для РФ – вступление Украины в НАТО, нахождение войск НАТО на украинской территории. Именно этими «угрозами» россияне объясняли оккупацию Крыма. Мол, если бы туда не зашла Россия, там были бы НАТОвцы.

Исходя из такой ситуации, можно ставить вопрос, что на ближайшие 5-10 лет Украина подписывает с РФ договор, гарантом которого становятся американцы. Суть в том, что мы на своей территории в это время не будет размещать иностранные военные базы, а также не будем вступать ни в какие союзы. Россия же выводит войска с территорий ОРДЛО. А дальше – как пойдут переговоры. Вопросы очередности выборов – передачи границы можно решать в рабочем порядке. Важно остановить обстрелы и вывести войска.

Мы получаем время, чтобы провести реформы (в том числе в экономике) нарастить ассиметричный военный потенциал.

Гарантом должны быть американцы, с которыми Украина параллельно подписывает свой договор по вопросам безопасности. Если кто-то еще, опираясь на Будапештский меморандум, захочет включиться – хорошо. Если нет, то пусть гарантами будут только США.

Такова оценка ситуации на текущий момент и на ближайшую перспективу – до окончания года.