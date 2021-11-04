Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко

10 ноября в Вашингтоне соберется Комиссия стратегического партнерства Украина-США. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном, вместе они подпишут новую Хартию стратегического партнерства.

Почему это важно? Перед вами одна из главных частей нашей внешнеполитической стратегии. Сейчас Кулеба говорит, что 2021 год стал новой точкой отсчета для отношений между нашими странами. Полностью с ним согласен: над американско-украинскими отношениями работают обе стороны, и я горжусь своим вкладом.

В октябре свою лепту внесла наша депутатская делегация, мы вместе с другими народными депутатами отправились в США, чтобы поднять там именно эти вопросы – важнее всего оборона нашей страны, российская агрессия, и совместное противостояние Кремлю.

Мы общались с сенаторами и конгрессменами, представителями Пентагона, везде несли украинскую повестку. К сожалению, в Вашингтон добрались не все депутаты. Мешал нам именно МИД, которому больше хотелось показать четкую картинку, выгодную Банковой. Тем не менее, свою задачу мы выполнили. Патриотизм превыше всего.

Что нам даст этот документ? Старая Хартия была подписана еще в 2008 году. Но последние три года Комиссия по стратегическому партнерству США и Украины не работала вовсе, даже по прежнему уставу.

Новая Хартия стратегического партнерства – это гарантия того, что Комиссия не просто вернется к работе, а будет полностью соответствовать тем вызовам, которые стоят перед Киевом и Вашингтоном. Обеим сторонам нужен новый документ для достижения целей.

Мои ожидания понятны. Сейчас Украина и США снова пребывают в близком контакте – нас посещает Ллойд Остин, украинские политики пользуются вниманием в Вашингтоне. Нужно показать эффективность – и все чаще привлекать Вашингтон как к вопросам безопасности нашей страны, так и по проблемам Восточной Европы.

Если бы Кремль не споткнулся на украинском пороге, сейчас вся Европа подвергалась бы газовому шантажу со стороны России. Украинско-американские отношения – именно то, что спасло целый континент от бездумных угроз Путина.

Трансатлантическое единство необходимо укреплять. И никто не напомнит об этом на Западе лучше, чем Украина.