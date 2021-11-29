Экономист, глава движения #SaveФОП Сергей Доротич о подготовке декабрьских протестов предпринимателей

К декабрю украинский бизнес подходит с тревогой. Позитивного, увы, ничего не ожидаем. Можно констатировать, что грядет очередное повышение цен, которое автоматически происходит с ростом стоимости коммунальных услуг и энергоносителей.

На фоне общего ухудшения экономической ситуации и в мире, и в Украине, у нас еще происходит тотальное ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Власть принимает законодательные инициативы, которые еще больше зарегулируют деятельность предпринимателей: дополнительная отчетность, администрирование, повышение налоговой нагрузки (автоматически – с повышением роста минимальной зарплаты). Также вводятся дополнительные нормы касательно повышения налогов.

Уже введенная фискализация должна вступить в силу с 1 января. И весь бизнес, включая микро-, ожидает повышения цен на товары. Ведь фискализация делает дороже производственный процесс, процессы реализации товаров и услуг. Запускается мультипликационный эффект.

Важно понимать, что микро-бизнес — как гумус для малого, среднего, большого бизнеса. Именно из микро-бизнеса те или иные инициативы прорастают во что-то более глобальное.

А уничтожение микро-предпринимательства, выдавливание его в нелегальное положение, чем активно занимается власть последние два года, принесет серьезные негативы. Всем.

Грядет подорожание, дефицит, увеличение теневой реализации товаров и услуг. Потому что в "тени" оказывается безопаснее, чем на свету. "Тень", соответственно, усилит криминальные проявления. Ведь хоть "тень" и контролируется отчасти государственными органами власти, криминальные структуры тоже с ней крепко срослись. Как и с нашими коррумпированными чиновниками.

Бизнес ожидает и требует пересмотра тех актов, тех ошибок, которые были реализованы на протяжении двух последних лет. Это и пересмотр законов о фискализации, и почти всех законов, которые касаются налогового регулирования.

Пойдут ли нам на встречу – неизвестно. Но 1 декабря мы, предприниматели, выходим под стены Верховной Рады — не для переворота, сразу скажу, — а с требованием принять законопроект №5866, которые позволит отделить "схемщиков", использующих упрощенную систему налогообложения, и оставить под минимальной налоговой нагрузки реальный микробизнес.

Мы приветствуем, что "драконовский" законопроект №5600 сейчас сняли с повестки дня. И надеемся, что к нему не вернутся. Потому что его принятие станет ударом по всем видам бизнеса.

Также бизнес ожидает, что Даниил Гетманцев, который олицетворяет собой репрессивно-коммунистический подход к налогам, к бизнесу, будет отстранен с поста председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Весь бизнес считает Гетманцева диверсантом. Потому что фактически каждая его инициатива — эту удар в пах бизнесу. Зачем он это делает, мы не можем понять. Но однозначно его пребывание в той должности, которую он сейчас занимает, приносит только негатив и государству в целом, и политическому руководству страны в частности.

Доверия у бизнеса к сегодняшней власти практически не осталось.