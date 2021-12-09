Разговор Байдена с Путиным стал предвестником "Большой сделки", в том числе по Украине - Игар Тышкевич
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Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич о беседе Байдена и Путина насчет Украины
В преддверии намеченного на четверг, 9 декабря, телефонного разговора между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, следует сделать акцент на наметках на результат после общения Байдена с европейскими лидерами и с Путиным 7 декабря.
Ключевой посыл, подтвержденный с обеих сторон — разговор о создании рабочей группы (россияне, европейцы и американцы) по деэскалации на восточном фланге НАТО. То есть, в Восточной Европе.
Для нас это крайне важно. Потому что под эскалацией на восточном фланге НАТО подразумевается ситуация в Украине и в Беларуси. В обоих случаях — о ситуации в конкретных странах будут разговаривать без их участия.
Россия обозначила пределы своих "красных линий". В частности, это не-вступление Украины в НАТО, а также выполнение Минского процесса. По последнему, вроде бы, есть согласие со стороны США, по НАТО — еще будут обсуждать.
В любом случае, на данном этапе будет снижаться градус напряженности, в том числе упадет количество сообщений в медиа о возможной российской агрессии в Украину.
Но ключевое, что после снятия градуса напряжения стороны могут приступить к иным процессам. Тем, о которых мы в Украинском институте будущего говорим последние года три.
Россия планомерно пытается войти в процесс раздела сфер влияния и сосуществования разных систем. Так называемый многополярный мир.
И в таком случае для нас это будет крайне опасная ситуация. Потому что мы видим предвестник, условно говоря, "Большой сделки". Где обмен уступками будет идти в тех или иных зонах влияния. Чтобы, ослабив свое присутствие в какой-то из них, менее значимой для данной стороны, продвинуться в другой.
И Украина без артикуляции своей позиции, того места, которое занимает в регионе, рискует стать разменной монетой.
И тогда уже от наших политических элит ничего не будет зависеть. Им будут просто обозначать рамки возможного, постоянно сужая их и загоняя в выгодный для крупных игроков сценарий.
Естественно, Байден не будет открыто говорить Зеленскому, что «мы вам оставляем вот такое поле для маневра».
Поскольку это лишь первый этап, речь будет идти о деэскалации на Востоке. И о том, что должна Украина, со своей стороны, предпринять для этого.
Но это — первая тучка на безоблачном небе перед большой грозой.
В 2017 году уже стало очевидно, что Россия будет менять свою политику. В 2018-м она начала эту трансформацию достаточно явно. В 2021-м нам на эти процессы давно пора реагировать. У Украины есть, фактически, около года, чтобы ответить самой себе на важнейшие вопросы.
"Кто мы?"
"Какие реальные задачи перед собой ставим?"
"Как идем к своим целям?"
"Как артикулируем это всё нашим партнерам?"
Если мы концентрируемся в приоритетах внешней политики лишь на каких-то желаниях, слабо представляя, как их реализовывать, просто надеясь, что мы такие красивые, умные и нас за это все полюбят и примут в клуб цивилизованных стран или куда-то еще – это, мягко говоря, наивные детские ожидания. Пора взрослеть.
И с каждым годом времени на такое взросление, на такое понимание у украинского государства, если оно хочет быть реально независимым, суверенным, сильным — остается всё меньше.
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