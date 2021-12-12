Военный обозреватель Александр Коваленко (также известный как "Злой одессит") рассказал, как Кремль влияет на ситуацию в Сербии и на Балканах.

На этой неделе произошла череда событий, на которые невозможно не обратить внимания, как явно угрожающую стабильности Балкан последовательность.

В первую очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что он намерен поднять вопрос о закупке очередной партии российского оружия, в частности 12 истребителей и не менее пяти ударных вертолётов Ми-35.

Одновременно с этим заявлением депутаты Народной скупщины Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины, проголосовали за выход из состава боснийских вооруженных сил, судебной и налоговой системы. Лидер правящей коалиции боснийских сербов Милорад Додик заявил, что это момент завоевания свободы для Республики Сербской.

Подобный шаг является угрозой для территориальной целостности Боснии и Герцеговины, в особенности, если учесть, что Додик намерен отменить все послевоенные реформы и вернуться к конституции 1995 года.

Важно отметить то, данные события стали форсироваться Республикой Сербской после – визита Милорада Додика в Россию 2 декабря и его встречи с Путиным. В унисон с возвращением в Республику Сербскую Милорада Додика в регион отправились представители Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Напомню, что на Балканах религиозный фактор играет очень важную роль в дестабилизации региона и фактически, является не менее важным, чем военная или политическая поддержка со стороны России её марионеток.

В частности, Черногорию на протяжении достаточно длительного времени дестабилизируют не только посредством агентурного воздействия российских спецслужб силовыми сценариями (например, как провалившийся переворот в 2016 году, организованный ГУ ГШ ВС РФ), но и провокационными выступлениями Сербской православной церкви.

Напомню, что проходившие в 2019-2020 году массовые протесты в Черногории курировались представителями СПЦ, которые в свою очередь тесно контактировали с российскими силовиками. Именно по сценарию из Москвы происходила дестабилизация Черногории, впоследствии получившая название "Черногорский сценарий".

Фактически, разогрев Балкан мы можем наблюдать на протяжении всего 2021 года. Наиболее острый, пиковый эпизод этого разогрева был отмечен в сентябре в Косово, когда сербская сторона пошла на откровенные провокации, а приграничные районы буквально заполонила российская агентура.

Белград, пользуясь поддержкой и одобрением Москвы, осуществляет дестабилизацию Балкан по целому ряду направлений. Черногория, Косово, Босния и Герцеговина. Сербия, а точнее её московские кураторы, испытывают соседей, в поиске наиболее уязвимого места, с последующей атакой, информационной, либо политической, или откровенно военной.

Но, каков бы метод ни был изначально принят во внимание, очевидно и то, что наращивание поставок российского оружия в Сербию, а так же постоянное присутствие в этой стране агентов Кремля, как в гражданском, так и в рясах, говорят о, рано или поздно, но необратимом применении силового сценария, который Кремлю на Балканах позволит решить целый ряд геополитических задач.