В Украине обязаны открыть восемь уголовных производств на Гогилашвили - Юрий Бутусов
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Юрий Бутусов украинский журналист, главный редактор украинского новостного общественно-политического интернет-портала "Цензор.нет", готов заставить власть нести ответственность за игнорирование вопросов журналистов
Восемь уголовных производств, которые обязаны открыть Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) после просмотра видео Слідство.інфо и Бігус.інфо о бывшем заместителе министра внутренних дел Александре Гогилашвили.
Вот видео обоих расследований с расшифровкой:
- Александр Гогилашвили не отрицает, что имеет действующий паспорт гражданина России. Не отрицает информации, что был судим в России. А это уголовная ответственность для руководства СБУ, которое проводило спецпроверку Гогилашвили при назначении на должность замминистра и предоставлении допуска к гостайне. Кто и почему требовал назначения человека из России на высокий государственный пост? Подследственность ГБР.
- Помощник президента Мария Левченко, ее муж замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Кирилл Буданов с супругой Марианной проживают вместе в особняке в селе Хотов, который им сдает теневой миллиардер Вячеслав Стрелковский. Буданов сам говорит, что знает Стрелковского и он может быть причастен к "обналу" — то есть, как говорят, к преступной деятельности в виде уклонения от уплаты налогов и нелегальным финансовым операциям. Связаны ли эти личные отношения помощника президента со Стрелковским с тем, что президент Зеленский не включил Стрелковского в санкционный список СНБО? Не является ли аренда этого дома замаскированной взяткой? Подследственность НАБУ.
- Экс-глава Налоговой службы Евгений Олейников заявил, что компании Стрелковского, который ворочает миллиардами теневых денег, всегда избегают налоговых проверок благодаря "крыше" правоохранительных органов. Какое отношение к коррупционной защите "обнальщика" имел и имеет Александр Гогилашвили, а также другие должностные лица правоохранительных органов? Не осуществлялась ли перевозка черных денег в интересах Стрелковского на машинах ГУР МО? Подследственность НАБУ.
- Предполагаемый гражданин России Гогилашвили мог устраивать конфликты с полицейскими не из-за понтов, а со специальным расчетом, чтобы его начали узнавать на дорогах и со временем не смели проверять ни его машину, ни его груз, ни его пассажиров. Мог ли замминистра выполнять тайные операции в чьих-то интересах, и перевозить ценности либо некие вещества, которые скрывал от досмотра с помощью незаконно полученной вооруженной охраны, бронеавтомобилей и спецталона МВД? Подследственность НАБУ.
- На каком основании Гогилашвили охранял спецназ ГУР МО, если он занимает политическую должность заместителя министра МВД? На каком основании ГУР МО предоставил Гогилашвили бронированный автомобиль Лэнд Крузер-200 2010-го года выпуска, который был передан ГУР МО посольством США для обеспечения безопасности офицеров военной разведки? Подследственность НАБУ.
- Угрозы сотрудникам правоохранительных органов при исполнении обязанностей 24 ноября в Киеве, угрозы и нападение на капитана полиции Васенкова 8 декабря на блок-посту "Долина" — это статья 345 криминального кодекса, следователь обязан открыть производство. Максимальное наказание для Гогилашвили — лишение свободы до 5 лет. Подследственность ГБР.
- Могли ли контакты гражданина РФ Гогилашвили, тесно связанного с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым, и проживающего вместе с помощником президента и начальником ГУР МО привести к утечке секретной информации, к действиям в интересах иностранных государств? Правда ли начальнику ГУР МО не было где жить на время ремонта в его квартире, и он мог переехать только в дом Стрелковского к Гогилашвили? Какой информацией делился при этом Буданов с Гогилашвили? Подследственность СБУ.
- Помощник президента Мария Левченко, которая постоянно находится в кабинете президента и имеет доступ к высшим секретам государства, не является государственным служащим, и непонятно имеет ли допуск к государственной тайне. Левченко является сотрудником частной компании "Квартал 95", в которой получает зарплату. Как можно доверять секреты государства частному лицу, не связанному никакими обязательствами? За это должно отвечать все руководство Офиса Президента. Подследственность СБУ.
Президент Зеленский, сам Гогилашвили и его пиар-службы в который раз молчат и не отвечают журналистам на запросы. Что ж, придётся заставлять власть во время войны за такие поступки нести ответственность.
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