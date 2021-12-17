Юрий Бутусов украинский журналист, главный редактор украинского новостного общественно-политического интернет-портала "Цензор.нет", готов заставить власть нести ответственность за игнорирование вопросов журналистов

Восемь уголовных производств, которые обязаны открыть Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) после просмотра видео Слідство.інфо и Бігус.інфо о бывшем заместителе министра внутренних дел Александре Гогилашвили.

Вот видео обоих расследований с расшифровкой:

Александр Гогилашвили не отрицает, что имеет действующий паспорт гражданина России. Не отрицает информации, что был судим в России. А это уголовная ответственность для руководства СБУ, которое проводило спецпроверку Гогилашвили при назначении на должность замминистра и предоставлении допуска к гостайне. Кто и почему требовал назначения человека из России на высокий государственный пост? Подследственность ГБР. Помощник президента Мария Левченко, ее муж замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Кирилл Буданов с супругой Марианной проживают вместе в особняке в селе Хотов, который им сдает теневой миллиардер Вячеслав Стрелковский. Буданов сам говорит, что знает Стрелковского и он может быть причастен к "обналу" — то есть, как говорят, к преступной деятельности в виде уклонения от уплаты налогов и нелегальным финансовым операциям. Связаны ли эти личные отношения помощника президента со Стрелковским с тем, что президент Зеленский не включил Стрелковского в санкционный список СНБО? Не является ли аренда этого дома замаскированной взяткой? Подследственность НАБУ. Экс-глава Налоговой службы Евгений Олейников заявил, что компании Стрелковского, который ворочает миллиардами теневых денег, всегда избегают налоговых проверок благодаря "крыше" правоохранительных органов. Какое отношение к коррупционной защите "обнальщика" имел и имеет Александр Гогилашвили, а также другие должностные лица правоохранительных органов? Не осуществлялась ли перевозка черных денег в интересах Стрелковского на машинах ГУР МО? Подследственность НАБУ. Предполагаемый гражданин России Гогилашвили мог устраивать конфликты с полицейскими не из-за понтов, а со специальным расчетом, чтобы его начали узнавать на дорогах и со временем не смели проверять ни его машину, ни его груз, ни его пассажиров. Мог ли замминистра выполнять тайные операции в чьих-то интересах, и перевозить ценности либо некие вещества, которые скрывал от досмотра с помощью незаконно полученной вооруженной охраны, бронеавтомобилей и спецталона МВД? Подследственность НАБУ. На каком основании Гогилашвили охранял спецназ ГУР МО, если он занимает политическую должность заместителя министра МВД? На каком основании ГУР МО предоставил Гогилашвили бронированный автомобиль Лэнд Крузер-200 2010-го года выпуска, который был передан ГУР МО посольством США для обеспечения безопасности офицеров военной разведки? Подследственность НАБУ. Угрозы сотрудникам правоохранительных органов при исполнении обязанностей 24 ноября в Киеве, угрозы и нападение на капитана полиции Васенкова 8 декабря на блок-посту "Долина" — это статья 345 криминального кодекса, следователь обязан открыть производство. Максимальное наказание для Гогилашвили — лишение свободы до 5 лет. Подследственность ГБР. Могли ли контакты гражданина РФ Гогилашвили, тесно связанного с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым, и проживающего вместе с помощником президента и начальником ГУР МО привести к утечке секретной информации, к действиям в интересах иностранных государств? Правда ли начальнику ГУР МО не было где жить на время ремонта в его квартире, и он мог переехать только в дом Стрелковского к Гогилашвили? Какой информацией делился при этом Буданов с Гогилашвили? Подследственность СБУ. Помощник президента Мария Левченко, которая постоянно находится в кабинете президента и имеет доступ к высшим секретам государства, не является государственным служащим, и непонятно имеет ли допуск к государственной тайне. Левченко является сотрудником частной компании "Квартал 95", в которой получает зарплату. Как можно доверять секреты государства частному лицу, не связанному никакими обязательствами? За это должно отвечать все руководство Офиса Президента. Подследственность СБУ.

Президент Зеленский, сам Гогилашвили и его пиар-службы в который раз молчат и не отвечают журналистам на запросы. Что ж, придётся заставлять власть во время войны за такие поступки нести ответственность.