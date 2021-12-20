Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов, член постоянной делегации ВР в ПАСЕ Алексей Гончаренко прокомментировал "Телеграфу" последние события во взаимоотношениях России и Запада

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину написал блог. В нем, в частности, заявил, что для России это закончится тяжелыми последствиями. И признал, что только слов и заявлений недостаточно для сдерживания РФ.

Особенность европейской политики состоит в том, что важные решения могут приниматься достаточно долго, но если уже принимаются, то изменить это сложно. Так и в ситуации с очевидным обострением отношений между Россией и ЕС.

Стоит упомянуть, что о «возрастающей напряженности» в отношениях Москвы и Брюсселя, Жозеп Боррель говорил еще в начале 2021 года из-за недипломатического поведения России. За год Кремль не только не изменил свой гоп-стиль в дипломатии, но и усилил в разы.

Чего стоит недавняя публикация целого списка требований к НАТО по нерасширению на восток, согласиться на которые для Запада – фактически капитулировать. И это только вершина айсберга. Вспомним о шантаже масштабным военным вторжением в Украину, о шантаже завышенными ценами на газ, о публикации закрытой дипломатической переписки. Список можно продолжать еще долго.

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Бесспорно, такие действия Кремля даже величайших скептиков и сторонников «диалога» с Москвой убедят в том, что с Россией нужно обращаться гораздо жестче. Отрицать это сейчас могут только те, кто получает из Москвы зарплату (открыто или не открыто).

Следует отметить достаточно сильное влияние России на европейскую политику. Кремль поддерживает чуть ли не все движения, дестабилизирующие единую Европу и имеющие свои «группы поддержки» в международных органах, например, в ПАСЕ. Но я уверен, что здравый смысл перед лицом реальной угрозы для европейской безопасности, в конце концов, победит. И Европа не просто продолжит, но и усилит санкционное и политическое давление на Россию, а также будет поддерживать Украину.

Вместе с тем рассчитывать на открытую военную поддержку Украине не стоит. Надо осознавать, что свою свободу мы должны защитить сами. При этом работая над тем, чтобы иметь поддержку от Запада.

Каким будет уровень этой поддержки Украины и давления на Россию со стороны Европы – зависит от нашей власти. Можно сказать, что фон благоприятен для отстаивания наших интересов. Следует начинать усиленно работать на дипломатическом поле с проактивной позиции.