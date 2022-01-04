Приехал Зеленский в Буковель, а там Коломойский. Приехал в Гуту, а там ДР Ермака - ужас, президенту негде отдохнуть! - Роман Шрайк
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 45
Известный блогер Роман Шрайк саркастично прокомментировал визит Владимира Зеленского в Буковель, где в этот же момент находился Игорь Коломойский
Приехал в Буковель — а там Коломойский.
Прилетел в Гуту — а там День рождения Ермака.
Прибыл в Оман — а там Патрушев.
Я бы на месте президента инициировал дело о преследовании. Невозможно отдохнуть, кошмар.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-