Известный блогер Роман Шрайк саркастично прокомментировал визит Владимира Зеленского в Буковель, где в этот же момент находился Игорь Коломойский

Приехал в Буковель — а там Коломойский.

Прилетел в Гуту — а там День рождения Ермака.

Прибыл в Оман — а там Патрушев.

Я бы на месте президента инициировал дело о преследовании. Невозможно отдохнуть, кошмар.