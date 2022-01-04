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Приехал Зеленский в Буковель, а там Коломойский. Приехал в Гуту, а там ДР Ермака - ужас, президенту негде отдохнуть! - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 04 января 2022, 19:50
Владимир Зеленский

Известный блогер Роман Шрайк саркастично прокомментировал визит Владимира Зеленского в Буковель, где в этот же момент находился Игорь Коломойский

Приехал в Буковель — а там Коломойский.

Прилетел в Гуту — а там День рождения Ермака.

Прибыл в Оман — а там Патрушев.

Я бы на месте президента инициировал дело о преследовании. Невозможно отдохнуть, кошмар.

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Теги:
#Игорь Коломойский #Владимир Зеленский #Андрей Ермак
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