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Возможно, Казахстан — лишь репетиция перед вторжением в Украину - Андрей Цаплиенко

Автор
Андрей Цаплиенко Андрей Цаплиенко
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Автор
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События в Казахстане
События в Казахстане

Украинский журналист Андрей Цаплиенко указал на странности в протестах в Казахстане.

Свобода в Казахстане продержалась менее суток. Протесты дискредитированы мародерами, около сотни погибших, страну сдали Путину.

Это написал мой коллега из Алматы.

"Распространение протестов, их масштаб, обилие участников для меня остаются загадкой. Еще большей загадкой для меня остается бездействие органов правопорядка. Подлостью я считаю, что заговорщики воспользовались искренним порывом людей добиться перемен и устроили погромы, чтобы дискредитировать оправданный протест, "красные" бандиты совершают дичайшие акты насилия, чтобы у проворовавшейся элиты было оправдание введения сил ОДКБ, чтобы люди под вуалью страха забыли о том, кто ими правил 30 лет, кто отнял у нас право на счастливую жизнь. Ни в коем случае не оставляйте свой мозг без присмотра, общайтесь, задавайте вопросы, делайте выводы, сохраняйте трезвость ума, поймите, что в момент, когда был избит и арестован Жанболат Мамай был запущен другой, куда более ценичный сценарий, продиктованный трусостью, малодушием правящей верхушки: вывести из под удара диктатора, его семью, его капиталы и передать страну под внешнее управление.

Почему этого не видят те, кого я всегда считал умными людьми?"

Трудно поверить, что подавленная революция в Казахстане частично совпала во времени с подготовкой наступления на Украину. Возможно Алматы, это просто репетиция Кремля перед вторжением.

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Теги:
#Россия #Казахстан #Блог #Андрей Цаплиенко
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