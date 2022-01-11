Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа":

Началась неделя торгов между РФ с ее требованиями "гарантий безопасности" и коллективным Западом. В Женеве уже прошла встреча американских и российских представителей.

Впереди – раунды между РФ и НАТО, РФ и ОБСЕ.

Россияне настаивают на своих позициях, американцы (да и европейцы тоже) подчеркивают, что никаких юридических и прочих гарантий касательно того же не расширения НАТО на восток, не вступления туда Украины или других стран – они давать не намерены. Да и о каких гарантиях может идти речь после того, что сотворили с Будапештским меморандумом?

Возможно, россиянам удастся договориться об ограничение военных учений в Европе. Или о не размещении ракет на территории Украины.

Но что взамен? Пока взамен россияне лишь говорят, что не будут нападать на Украину. И что не нападали… Будто не было ситуации с Крымом и Донбассом.

Восемь лет российско-украинского конфликта, думаю, вполне достаточно для Запада, чтобы понять, что из себя представляет РФ. Тем более, ранее она влезла в Молдову и Грузию, сейчас – в Казахстан.

Кстати, ситуация в Казахстане и российское реагирование на нее показали, что нет у РФ каких-то планов, стратегий. Происходит событие – а потом идет реакция российских властей, исходя из ситуации. Так они действовали и с Украиной в 2014-м. Так и будут, если у нас произойдет что-то по типу того, что было в Казахстане.

При этом непонятно, чего сами русские хотят добиться, выставляя Западу нереальные требования. У Путина есть миф, никем не подтвержденный, что американцы якобы пообещали еще Горбачеву, будто НАТО не будет продвигаться на Восток. Но после 1997 года не только страны Балтии, но вся Восточная Европа вступила в НАТО. И что, начнут выходить из Альянса? И кто их заставит? Путин? Байден? Бред…

То ли это попытка повысить ставки, чтобы получить хоть что-то. То ли попытка напугать Запад, которая не особо сработала.

Впрочем, дипломатия, переговоры – всегда лучше, чем война. Потому встречаться всё же будут. И какой-то документ по итогам этих встреч появится. Чтобы и Запад не выглядел уступившим, и Россия сохранила лицо.

Проблема дипломатии сейчас в том, что ни США, ни ЕС, похоже, не понимают, где блеф, а где реальные "красные линии" от РФ.

Может ли быть одним из условий со стороны Запада – реальные подвижки в разрешении конфликта на Донбассе? Вряд ли. У россиян четкая позиция – Минские соглашения исполнять в том виде, в каком они есть. А это не исполнимо для украинской власти. К тому же, европейцы, похоже, не хотят, чтобы американцы входили в этот переговорный процесс. Путин же хочет встречаться с самым сильным. А это сейчас – США. Вот только готова ли администрация Байдена договариваться с Кремлем, несмотря на сопротивление этому республиканской партии, своей собственной партии? Сдавая какие-то важные геополитические позиции ради эфемерного нейтралитета РФ в американо-китайском противостоянии?

В общем, пока мы видим переговоры ради переговоров. И попытку получить более четкое представление о том, кто и чего может добиться.

Кстати, "красные линии", выставленные Россией, отодвигались уже неоднократно ей же. То они хотели ответ в течение недели, потом двух… Уже месяц прошел. Переговоры идут в разных форматах, подвижек никаких нет. Россияне после них заявляют свое, представители Запада – свое.

Сколько может это длиться? Америка даже при самом миролюбивом президенте, каким является Байден, не сможет долго терпеть российские выходки. Что, Путин еще раз подведет войска к украинской границе и начнет бряцать оружием, чтобы поговорить с Байденом? Раз это сработало, два… Но это же не будет продолжаться снова и снова. Опасность заключается в том, что хоть Запад, естественно, не хочет полномасштабной войны России с Украиной, но он не может бесконечно играть по правилам Путина. В стиле: мы сейчас поугрожаем, а вы с нами поговорите, поуговаривайте… В конце концов, на Западе (не официально, конечно), могут сказать обнаглевшим россиянам: ну, давайте, нападайте. И тогда все те адские санкции, о которых предупреждают, станут реальностью. Как и ускоренное вступление в НАТО стран, ранее этого и в мыслях не имеющих.