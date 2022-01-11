Телеведущий Роман Винтонов (Майкл Щур) о своей попытке устроить горнолыжный отдых в 2022 году

В следующие выходные похоже, что в Карпатах будет снег. Если вы думаете, куда бы поехать покататься на выходные, то мой вам совет — не езжайте в Славское. Не совершайте мою ошибку. Я там был на прошлой неделе. В следующий раз, когда я туда собираюсь заглянуть — декабрь 2037-го. Ну может раньше, если там что-нибудь сильно изменится. Но я не хочу, чтобы там что-нибудь изменилось. Я хочу, чтобы там все было так, как сейчас. И чтобы местные увидели, как одной зимой у них будет хороший снег, но к ним никто не приедет. Ибо то, как они ведут дела в Славске, на человеческом языке означает: "Мне п@&₴й на тебя, твою семью и ваше общее желание кататься! Я здесь деньги зарабатываю!"

Дальше можете не читать. Там то же самое. Просто подробнее.

Мы приехали в Славское 31 декабря 2021 года. Уже несколько дней была плюсовая температура. И даже шел дождь. Поэтому ожиданий от склонов было немного. Но снег на склонах лежал. И мы были готовы кататься даже по снего-грязи.

Приехали. Поселились. Все нормы. Ну, кроме туалета. В самом дорогом номере унитаз стоял в углу под косой стеной (мансарда), так что писать стоя можно было либо наклонившись сильно назад, либо в сторону. Или сидя. Но ведь завтра — катание. По*рен на пустяки!

Начать свое катание решили с горы Высокий Верх. Там работает подъемник, называемый Захар Беркут. 14 км от Славска. С первого взгляда он выглядел самым лучшим из ближайших.

Мы приехали с утра. Людей мало. Ура! Еще не все очнулись. Ищем, где припарковаться. Парковки нет. Ну в смысле есть. Но она уже занята.

Я даже вообразил себе, когда строили этот комплекс, и подрядчик такой спрашивает у владельца:

— На сколько мест делать паркинг? 15-20?

А владелец гордо посмотрел на склон, на дорогу, в сторону Львова. Вдохнул запах гор, прищурил глаза и таким уверенным басом спокойно говорит:

— Делай двадцать два.

Так двадцать два места и есть. Ну может 23. Даже не уверен, это паркинг. Больше похоже на расширенную обочину.

Наряду с сервисами проката снаряжения есть свободные места для машин. Но на этих местах стоят санки. Это типа вместо оранжевых конусов. Местный мужчина убрал свои санки и разрешил там припарковаться, если снаряжение возьмем у него прокат. Окей – согласились. Заходим. Просим детские ботинки для сноуборда 29-30 размера. Мужик приносит 35-й. Предлагает нам брать этот размер и пытается убедить, что меньших не бывает.

Взяли снаряжение в другом месте. Неподалеку. Там нашли и 30-й размер, и подобрали все, что нужно.

Идем на подъемник. Настроение — все еще отличное. Ибо наконец 1:1. Один плохой прокат против одного хорошего. На каждом шагу перед склоном снегоходы. Водители снегоходов предлагают всем отвезти их на вершину за 700 грн. Но ведь для чего тогда подъемник? — спрашиваем мы, и смело идем дальше.

Подошли к кассам подъемника "Захар Беркут". Цена в день 900 грн. Юга — 550 грн. Ну дороговато, как на один подъемник (где-то так стоит Буковель). Но так и трасса немаленькая. И кататься хочется. И поехали! Взяли два скипаса по полдня. 1100 грн. Подъемник двухместный. Едем вверх. Все ржавое и старое. Пластик потрескался. Но настроение хорошее. Потому что сейчас будем кататься.

С подъемника лучше виден склон. Как на несколько дней плюсовой температуры и дождей, то даже ок. Трасса длинная. Мест, где снег совсем растаял — почти нет. Все хорошо. Доехали вверх. Повозились с дочерью и ее сноубордом на вершине. А когда она устала, я поехал сам вниз.

Спускаюсь по склону и вижу, что по склону вверх уносятся снегоходы. По склону, где ездят лыжи и сноуборды. Снегоходы везут людей вверх по трассе. И часть трассы — это уже перемолотый их траками снег с глиной. Никто за этим не смотрит. С вас взяли штуку — все остальное — ваши проблемы.

Спустился вниз по этой трассе. Все еще планирую подняться раз в вершину.

И тут я вижу у подъемника ОЧЕРЕДЬ. Очень много людей. Простоял минут 20 в очереди. Очередь не сдвинулась с места. В тот день я больше не поднялся ни разу. И тогда я понял, зачем там снегоходы. Ибо некоторые из очереди шли к ним. Отремонтировать подъемник? Зачем? Лучше убивать трассу снегоходами.

Впечатления от Захара Беркута: жлобы заняли верх и берут деньги за вход.

30 евро за дневной скипас. Один подъемник. Одна жалкая трасса. Один раз спуститься! Чтобы спуститься второй раз, нужно простоять часа три в очереди.

К примеру в Словакии на гигантском курорте Ясна (Jasna) дневной скипас стоит 41-45 Евро на весь курорт. Мы там катались пару лет назад. Не на один подъемник или на трассу. А на все. На все 12 миллиардов трасс и 800 миллионов подъемников, которые там есть. И очередей таких там нет.

Посоветую ли я поехать на Захар Беркут? Нет. Никогда. Не приезжайте туда. Это — памятник жлобству, доению туристов и дискредитации идеи горнолыжного отдыха. Ну, может, еще ненависть к зиме. Подъемник Захар Беркут — самый плохой подъемник, где мне пришлось быть.

Но это я еще не был на Тростяне.

На следующий день мы уехали на Тростян. Гугл нас сначала на вершину повел. Примерно через 30 мин дороги повернули назад. И поехали в подъемник. Если вы поселились в Славске, то чтобы добраться до подъемника на Тростян, вам скорее всего нужно будет брать какой-нибудь местный уазик. Потому что дорога — ужасная. У меня — Форестер. Постоянный полный привод. Мы проехали. Но только к первому подъемнику. Там — парковка машин на 8 (восемь!). Дальше ехать не решились. Сюрпризом для нас стало то, что на Тростяне подъемник с одноместным креселком. Об этом где-то написано? Нигде. У меня ребенок, который учится кататься. Нам это точно не подходит. Итог: дороги нет. Вам нужно нанимать уазик. И еще приготовьте 900 грн за дневной скипас. Такое жлобство я видел разве что на Захаре Беркуте. Ноль сервиса. Ноль комфорта. Напоминаю — владельцы Тростяна дерут 900 грн в день и используют совковое оборудование. Из вложений — вагонка, чтобы помещение для кассы построить. А требуют платить за Тростян как за новое. Совок, бездорожье, но "Тростян резорт".

Есть в Славском еще один склон — Погар. Чтобы туда дойти, вам придется двигаться по скользким улицам с болотом, водой, кусками льда (может это еще хорошо, что мы застали Славское без минусовой температуры). Вы будете на этих улочках пропускать машины, которые тоже едут в сторону Погара и пытаются разминуться с уже возвращающимися оттуда машинами. И это все на узких и витых улочках. Проект этих улочек кто-то просто натянул на снегу.

На гору Погар в Славском мы даже не поднимались.

Построить дорогу? Зачем? Если можно купить уаизики и возить за деньги туристов. На пешеходной части моста в центре Славска — дыра. Дыра в бетонном мосту. Зато напротив дыры есть новый боулинг. Ведь люди сюда для этого приезжают.

В Славском я был на трех подъемниках — Захар Беркут, Тростян и Погар. Там еще есть "Политех" и может еще какие-то, но мне все равно. Я не готов больше тратить свое время и деньги на это. Все склоны в Славске функционируют раздельно. Платить то бишь за каждый склон в отдельности.

Славскому когда-то повезло. В них советские власти построили подъемники и железнодорожную станцию. И с этого момента они поняли, что у них есть все для заработка. "Укрзализныця" возит к ним новых туристов. Наивные туристы стоят в очередях подъемников. Потому что уже заплатили сумасшедшие деньги за неудобные комнаты, в плохо спланированных домах, которые стоят вплотную к другим таким же плохо спланированным домам.

И потому я хочу, чтобы в Славском ничего не менялось. Чтобы в один из снежных сезонов закончились туристы, которые там еще не были, и в Славское наконец-то никто не приехал. И тогда они друг другу скажут — слушай, а может туризм это не наше? Может, наше рубить лес?

И вот теперь я даже не знаю, что хуже — плохой сервис или срубленный лес.

Потом нам друзья посоветовали посмотреть Плай, Звенив и Тисовец. Но об этом — в следующем посте. В Славское не езжайте.