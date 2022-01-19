Хотите развить украинский язык, дайте ему преференции - Гарик Корогодский
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Бизнесмен Гарик Корогодский поделился рассуждениями на тему украинского и российского языка в Украине
О языке и мове.
Случай раз.
Один мой знакомый перешел на украинский, вообще исключил русский.
На дне рождения общего товарища он обратился ко мне с просьбой:
– Зроби для мене, спілкуйся один вечір мовою, будь ласка.
Я погодився, говорив виключно мовою. Назустріч попросив його розмовляти по-російськи.
Так мы и общались весь вечер, я на украинском, он — на русском.
Думаю, он себя узнает и подтвердит в комментах, человек известный.
Случай два.
Близкий мне человек год назад полностью перешел на украинский. Я отвечаю как придется, мы отлично общаемся и любим друг друга. Да, Лесюня?
Случай три.
Я перевел свои книги на украинский черти когда и установил на них цены ниже стоимости печати. Только читайте.
Цель поста:
Дорогое государство! Если вы хотите развить мову — дайте ей преференции, субсидии, гранты, налоговые льготы.
Но если вы хотите оставить мову единственной, убить другие языки — вы на верном пути. Принимайте больше законов о языке.
Кстати, вы могли бы направить стопы в сторону английского — например, сделать его обязательным для депутатов.
Щиро ваш, Гарік К.
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