Бизнесмен Гарик Корогодский поделился рассуждениями на тему украинского и российского языка в Украине

О языке и мове.

Случай раз.

Один мой знакомый перешел на украинский, вообще исключил русский.

На дне рождения общего товарища он обратился ко мне с просьбой:

– Зроби для мене, спілкуйся один вечір мовою, будь ласка.

Я погодився, говорив виключно мовою. Назустріч попросив його розмовляти по-російськи.

Так мы и общались весь вечер, я на украинском, он — на русском.

Думаю, он себя узнает и подтвердит в комментах, человек известный.

Случай два.

Близкий мне человек год назад полностью перешел на украинский. Я отвечаю как придется, мы отлично общаемся и любим друг друга. Да, Лесюня?

Случай три.

Я перевел свои книги на украинский черти когда и установил на них цены ниже стоимости печати. Только читайте.

Цель поста:

Дорогое государство! Если вы хотите развить мову — дайте ей преференции, субсидии, гранты, налоговые льготы.

Но если вы хотите оставить мову единственной, убить другие языки — вы на верном пути. Принимайте больше законов о языке.

Кстати, вы могли бы направить стопы в сторону английского — например, сделать его обязательным для депутатов.

Щиро ваш, Гарік К.