Укр

Украине даже выгодно, если Россия официально начнет поставки оружия боевикам - Иван Яковина

Автор
Иван Яковина Иван Яковина
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Поставка оружие из РФ Новость обновлена 26 января 2022, 17:02
Поставка оружие из РФ

Украинский журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина считает, что украинская дипломатия может получить шанс "бортануть" МС, ссылаясь на Россию

На самом деле, если Россия начнет открыто поставлять оружие в ЛДРН, то это будет означать ее выход из Минских соглашений.

Ну, а поскольку тайно она и так его туда поставляет, то украинская дипломатия получает шанс официально бортануть МС, ссылаясь на то, что РФ их отказалась соблюдать.

Это может быть даже хорошо.

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Теги:
#Украина #Россия #Оружие #Поставка #Минские договоренности #Минские соглашения
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