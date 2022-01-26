Украинский журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина считает, что украинская дипломатия может получить шанс "бортануть" МС, ссылаясь на Россию

На самом деле, если Россия начнет открыто поставлять оружие в ЛДРН, то это будет означать ее выход из Минских соглашений.

Ну, а поскольку тайно она и так его туда поставляет, то украинская дипломатия получает шанс официально бортануть МС, ссылаясь на то, что РФ их отказалась соблюдать.

Это может быть даже хорошо.

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