Волонтер Наталья Юсупова считает, что в обсуждениях по стрельбе в Днепре складывается впечатление, что Нацгвардию пытаются дискредитировать.

Касательно трагедии в Днепре. Я не эксперт и не буду как многие, высказываться почему и как так произошло. Экспертную оценку могут дать только специалисты. Вся массовая истерия о том, что в Нацгвардии издеваются и обижают детей, это кому-то выгодная истерия. Очень много в комментариях ботов. С 14 года я волонтёр и видела сотни срочников и военных всех подразделений. Очень много срочников проходят лечение и много лежат в палатах с ранеными. Так вот я Вам скажу, что ни разу за столько лет я не слышала, чтобы над ними издевались. Мало того, эти парни, как правило, спортивные, сильные и в весьма хорошем настроении. Ребята часто нам помогали и помогают и не помню я, чтобы среди них были конфликты. Их много и они не ходят по одному. Летом был ужасный инцидент. Весной в госпиталь привезли раненого морпеха, без руки и слепого, подлечились пару месяцев и отправили на реабилитацию. Там с ним лежал срочник, который украл у слепого через приложение деньги. Таких историй немало и я их знаю, поверьте. Поэтому не надо кричать, что командиры сволочи. Разные командиры, очень много достойных профи. По данной ситуации такое чувство закрадывается, что идёт дискредитация Нацгвардии, а во время угрозы полномасштабной войны, это крайне плохо для нашей страны и армии. Рашисты уже трубят по всем каналам. Я прошу всех взять себя в руки. Произошла страшная трагедия, идёт следствие. Не надо вмешиваться и высказывать своё "экспертное" мнение о том, что дитё довели. Совсем на это непохоже. Всем надо успокоиться и не вестись на вбросы и провокации.