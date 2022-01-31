Психолог Елена Медведева призывает не пытаться самоутвердиться за счет партнера.

Когда я консультирую пары, мой опыт слушания позволяет распознать: эти двое пришли, чтобы

поработать над отношениями и жить дальше качественнее;

чтобы получше развестись, даже если не озвучивают желание;

чтобы сделать другому побольнее в присутствии психоаналитика как свидетеля;

чтобы психоаналитику рассказать, какой ужасный партнер, и он его наказал, ну и так далее.

Так как у людей нет другого способа коммуникации, нежели речь, то я, вслушиваясь в обвинения, обнаружила типичные фразы прямо в сердце, но это не проделки Амура, а ядовитые стрелы, после которых отношения вряд ли оживут. Систематизирую:

* Вот моя бывшая девушка так бы никогда не поступила. /А знаешь, я до сих пор общаюсь с бывшим, и он меня понимает лучше, чем ты!

* Боже, ну какой же ты идиот! Трус! Триста раз тебе повторяешь одно и то же, а ты со своим начальником как дебил, не можешь сказать ему о повышении, как с тобой жить! Ты полный ноль, понял!?/ Я говорила (говорил), что ничего у тебя не выйдет!/ У тебя куриные мозги! Ну и чушь ты порешь, иди, расскажи маме, как ты на нее похожа, ее тоже муж бросил, потому что вы ненормальные.

* Из-за тебя все наперекосяк в нашем браке, из-за тебя я потеряла лучшие годы жизни, ты ни денег заработать, ни с ребенком посидеть, ни мне купить, о чем мечтаю! Ты даже полку не повесишь — руки из жопы! / Ты виновата в том, что у нас ребенок никого не слушает! Ты вообще не мать, а мачеха! Мне прям ударить тебя хочется, чтоб заткнулась!

*Боже, неужели ты слепая? Тебе это не идет, не надевай никогда!

*Докажи, что любишь меня! Если бы ты любил, то купил, (поехал, сделал…) Я для тебя все, а что взамен?

Таких фраз множество, но смысл один. Если, конечно, вы хотите самоутвердиться за счет партнера, заставляете его чувствовать себя ничтожеством, обесцениваете, унижаете, то это явно не про любовь, хотя у нее есть разные лики.

Это про незрелость, самолюбование, безответственность, отсутствие бережности, договоренностей и поддержки в отношениях. Важно не дать с собой так поступать или разобраться с такими сложностями со специалистом.

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