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"Совок" очень испортил наш народ: в головах запуганного населения засела партийная идеология - Тарас Цимбалюк

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Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк
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Украинский актер рассказал, что люди советского времени негативно реагируют на его татуировку Новость обновлена 06 февраля 2022, 14:41
Украинский актер рассказал, что люди советского времени негативно реагируют на его татуировку

Актер Тарас Цымбалюк рассказал, почему СССР негативно повлиял на сознание людей.

"Совок" очень испортил наш народ.

На днях получил очередное сообщение о своих тату от достаточно взрослой женщины, которая явно формировалась при "союзе" и является ярким представителем определенного слоя населения.

Типа, "зачем я эти тату набил?", "А что тебе люди скажут?" и т.д.

Конечно, я все понимаю, что только время расставит все на свои места. Каждое новое поколение должно быть более современным. Как ни крути.

Часто вспоминаю момент в 17 году, в Барселоне, наблюдал очень приятную картину.

Англоязычные туристы, лет под 90. Муж сидит на стульчике, со слуховым аппаратом и в майке "Лейкерс". В это время его жене, вообще на инвалидной коляске, примерно такого же возраста, тату-мастер добивает на плече огромную цветную татуировку. Мастер и его ассистент растягивают обвисшую от старости кожу, чтобы удачно прорисовать эскиз. И все время, пока я стоял и наблюдал (минут 20, минимум), мужчина держал за руку свою жену, улыбался ей и, время от времени, кувыркал.

Единственное, что я мог тогда подумать: "Какие свободные люди и как они кайфово проводят свою старость…"

Конечно наш молодой максимализм удивляется, а чего у нас не так? Почему наши люди реагируют иначе? Почему в Корсуне старшее поколения так смотрит на мои тату???

Я ни в коем случае даже не думал вступать в дискуссии и что-то объяснять написавшей мне женщине. Я прекрасно понимаю, почему она такая. Я знаю, через что должны были пройти наши люди в 20 веке.

Войны, голодоморы, репрессии, концлагеря и параллельно постоянное вбивание в голову всякой партийно-коммунистической идеологии, которая на десятилетие засела в головах запуганного населения.

Вот при каких условиях воспитывались люди. Вот какие родители, бабушки и дедушки формировали ту женщину, которая мне написала.

Это все очень сложно. *бучий "совок".

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Теги:
#СССР #Татуировки #Взгляды
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