Актер Тарас Цымбалюк рассказал, почему СССР негативно повлиял на сознание людей.

"Совок" очень испортил наш народ.

На днях получил очередное сообщение о своих тату от достаточно взрослой женщины, которая явно формировалась при "союзе" и является ярким представителем определенного слоя населения.

Типа, "зачем я эти тату набил?", "А что тебе люди скажут?" и т.д.

Конечно, я все понимаю, что только время расставит все на свои места. Каждое новое поколение должно быть более современным. Как ни крути.

Часто вспоминаю момент в 17 году, в Барселоне, наблюдал очень приятную картину.

Англоязычные туристы, лет под 90. Муж сидит на стульчике, со слуховым аппаратом и в майке "Лейкерс". В это время его жене, вообще на инвалидной коляске, примерно такого же возраста, тату-мастер добивает на плече огромную цветную татуировку. Мастер и его ассистент растягивают обвисшую от старости кожу, чтобы удачно прорисовать эскиз. И все время, пока я стоял и наблюдал (минут 20, минимум), мужчина держал за руку свою жену, улыбался ей и, время от времени, кувыркал.

Единственное, что я мог тогда подумать: "Какие свободные люди и как они кайфово проводят свою старость…"

Конечно наш молодой максимализм удивляется, а чего у нас не так? Почему наши люди реагируют иначе? Почему в Корсуне старшее поколения так смотрит на мои тату???

Я ни в коем случае даже не думал вступать в дискуссии и что-то объяснять написавшей мне женщине. Я прекрасно понимаю, почему она такая. Я знаю, через что должны были пройти наши люди в 20 веке.

Войны, голодоморы, репрессии, концлагеря и параллельно постоянное вбивание в голову всякой партийно-коммунистической идеологии, которая на десятилетие засела в головах запуганного населения.

Вот при каких условиях воспитывались люди. Вот какие родители, бабушки и дедушки формировали ту женщину, которая мне написала.

Это все очень сложно. *бучий "совок".