Большинство разводов происходят не от больших зарплат, а от маленьких, от нищеты и неустроенности.

Если жена получает больше зарплату или выше должность — это уже не семья! – гордо заявил однажды небезызвестный слесарь Гоша. Правда, потом передумал. С тех пор прошло сорок лет, но отдельные граждане продолжают время от времени "давать Гошу", узнав о более высокой зарплате жены. Иногда взаимные претензии супругов заходят так далеко, что доходит и до развода…

Ситуация первая. Мужчина беспокоится, как он выглядит рядом

Недавно мне попался на глаза пост о молодом человеке, который прямо перед важным мероприятием спрятал туфли подруги. Ответ на вопрос, зачем ему это было надо, очень прост. Рост парня едва достигал 167 сантиметров, а девушка была высокой изящной красавицей. В результате девушке пришлось надеть сандалии, которые с вечерним платьем смотрелись нелепо. Потом, конечно, девушка обо всем догадалась и очень ругалась. А парень обиделся и пошел жаловаться в соцсети на несправедливость – самой надо понимать, что нельзя быть выше мужчины… Самое интересное, что если она однажды уйдет, то молодой человек будет уверен – это произошло из-за низкого роста…

Примерно также ведут себя граждане, уверенные – добытчиком в семье должен быть мужчина (а таких у нас по опросам не меньше 54%). Не все конечно, но… Кстати, 17% женщин предпочитают скрывать от мужа свою зарплату, вероятно, затем, чтобы не спровоцировать конфликт в семье.

Ситуация вторая. Мужчина предпринимает активные меры для сохранения статус-кво

Кстати, юноша, спрятавший туфли – лапушка по сравнению с теми мужьями, которые решили во что бы ты ни стало затормозить карьерный рост жены. Читала, например, новостную заметку о муже, который, желая сохранить семью от разрушения после назначения жены начальницей, уничтожил ее гардероб. Для этого он опрыскал все в шкафу аккумуляторной жидкостью и радовался последствиям. Жена же такую поддержку со стороны мужа не оценила, и подала на развод. А заодно и потребовала возместить убытки (ущерб получился значительным, учитывая дубленку, пальто и шубу). Уверена, что данный "гоша" до сих пор связывает уход жены с ее повышением.

Не хочу, конечно, сказать, что ситуация с испорченным гардеробом – повсеместная, но в опросе про причину развода 1% мужчин указывают излишнюю эмансипацию женщин. Думаю, что муж той женщины – в первых рядах.

Ситуация третья. Мужчина пытается сохранить статус вожака, но не тянет

Не хочу, конечно, сказать, что ситуаций, в которых решение об уходе от "бедного" мужа может принять женщина, не бывает. Несколько таких семейных драм разыгрались прямо перед моими глазами. Но вот что интересно – инициатором ухода в этом случае была даже не сама супруга… а ее папа.

Часто в мужских пабликах я вижу советы выбирать женщину и жесткой патриархальной семьи, привыкшую слушаться отца. Мол, тогда она и мужа будет слушаться. Так вот, в жизни это почему-то срабатывает наоборот. И слова "он тебя недостоин, принцесса" часто говорит именно отец. Ведь патриархальное воспитание – оно не только про права мужчин, но и про их обязанности.

Ну а в целом большинство разводов (по данным разных опросов от 33% до 46%) происходят не от больших зарплат, а от маленьких, от нищеты и неустроенности. Так что если жена идет на повышение, стоит за нее порадоваться. А потом поддержать. Тогда и вероятность расставания снизится в разы.

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