Укр

Три ситуации, когда высокая зарплата жены приводит к разводу - morena morana

Автор
morena morana morena morana
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Гоша из "Москва слезам не верит" не одобрял, что женщина зарабатывает больше Новость обновлена 10 февраля 2022, 13:09
Гоша из "Москва слезам не верит" не одобрял, что женщина зарабатывает больше

Большинство разводов происходят не от больших зарплат, а от маленьких, от нищеты и неустроенности.

Если жена получает больше зарплату или выше должность — это уже не семья! – гордо заявил однажды небезызвестный слесарь Гоша. Правда, потом передумал. С тех пор прошло сорок лет, но отдельные граждане продолжают время от времени "давать Гошу", узнав о более высокой зарплате жены. Иногда взаимные претензии супругов заходят так далеко, что доходит и до развода…

Ситуация первая. Мужчина беспокоится, как он выглядит рядом

Недавно мне попался на глаза пост о молодом человеке, который прямо перед важным мероприятием спрятал туфли подруги. Ответ на вопрос, зачем ему это было надо, очень прост. Рост парня едва достигал 167 сантиметров, а девушка была высокой изящной красавицей. В результате девушке пришлось надеть сандалии, которые с вечерним платьем смотрелись нелепо. Потом, конечно, девушка обо всем догадалась и очень ругалась. А парень обиделся и пошел жаловаться в соцсети на несправедливость – самой надо понимать, что нельзя быть выше мужчины… Самое интересное, что если она однажды уйдет, то молодой человек будет уверен – это произошло из-за низкого роста…

Примерно также ведут себя граждане, уверенные – добытчиком в семье должен быть мужчина (а таких у нас по опросам не меньше 54%). Не все конечно, но… Кстати, 17% женщин предпочитают скрывать от мужа свою зарплату, вероятно, затем, чтобы не спровоцировать конфликт в семье.

Ситуация вторая. Мужчина предпринимает активные меры для сохранения статус-кво

Кстати, юноша, спрятавший туфли – лапушка по сравнению с теми мужьями, которые решили во что бы ты ни стало затормозить карьерный рост жены. Читала, например, новостную заметку о муже, который, желая сохранить семью от разрушения после назначения жены начальницей, уничтожил ее гардероб. Для этого он опрыскал все в шкафу аккумуляторной жидкостью и радовался последствиям. Жена же такую поддержку со стороны мужа не оценила, и подала на развод. А заодно и потребовала возместить убытки (ущерб получился значительным, учитывая дубленку, пальто и шубу). Уверена, что данный "гоша" до сих пор связывает уход жены с ее повышением.

Не хочу, конечно, сказать, что ситуация с испорченным гардеробом – повсеместная, но в опросе про причину развода 1% мужчин указывают излишнюю эмансипацию женщин. Думаю, что муж той женщины – в первых рядах.

Ситуация третья. Мужчина пытается сохранить статус вожака, но не тянет

Не хочу, конечно, сказать, что ситуаций, в которых решение об уходе от "бедного" мужа может принять женщина, не бывает. Несколько таких семейных драм разыгрались прямо перед моими глазами. Но вот что интересно – инициатором ухода в этом случае была даже не сама супруга… а ее папа.

Часто в мужских пабликах я вижу советы выбирать женщину и жесткой патриархальной семьи, привыкшую слушаться отца. Мол, тогда она и мужа будет слушаться. Так вот, в жизни это почему-то срабатывает наоборот. И слова "он тебя недостоин, принцесса" часто говорит именно отец. Ведь патриархальное воспитание – оно не только про права мужчин, но и про их обязанности.

Ну а в целом большинство разводов (по данным разных опросов от 33% до 46%) происходят не от больших зарплат, а от маленьких, от нищеты и неустроенности. Так что если жена идет на повышение, стоит за нее порадоваться. А потом поддержать. Тогда и вероятность расставания снизится в разы.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Женщины #Мужчины #Отношения #Блог
Всех сотрудников эвакуировали из здания
Кривой Рог
Возле мэрии Кривого Рога прогремел взрыв: детали (фото и видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Всех сотрудников эвакуировали из здания
Возле мэрии Кривого Рога прогремел взрыв: детали (фото и видео)
Дата публикации
Категория
Суда направляются в оккупированный Севастополь
Новые десантные корабли России подходят к Украине: фото и подробности
Дата публикации
Категория
Автомобиль сбил двух девочек на переходе
Девочки, сбитые водителем под наркотой в Запорожье, находятся в коме: врач рассказал об их шансах выжить
Дата публикации
Категория
Пробки на дорогах
По 5 дней в году в пробках: Киев попал в топ-3 городов мира с самой плохой ситуацией на дорогах
Дата публикации
Категория
Иван Шмуратко
Фигурное катание и надежды Украины на медаль: онлайн-трансляция 6-го игрового дня на Олимпиаде-2022