Такую фразу часто произносят в сердцах. Это броня от всей этой сладкой любовной патоки, которая течет почему-то мимо вашей кружки.

"Я ненавижу 14-е февраля!"

Когда я это слышу, возникает желание обнять человека и предложить помощь. Ведь такую фразу часто произносят в сердцах. Это броня от всей этой сладкой любовной патоки, которая течет почему-то мимо вашей кружки.

Поэтому легче сказать – что это маркетинг, что любовь – она 365 дней в году, а сердечки – вообще похожи на большие плюшевые попы.

И парадокс в том, что вы правы. Да, действительно похожи. Да, маркетинг не спит, и да, любовь не знает дат. Но для человека, который закрыт от любви и боится даже подумать в сторону того, что он достоин тепла и заботы, вся это красно-сердечковая истерия – настоящее испытание.

"Все по ресторанам, а я домой к коту", "Скорей бы пережить этот день, уже тошнит от этих розовых слюней на остановках".

Чувствуете, как много в этих словах отчаяния и даже ярости, которые можно было бы направить на создание любви, а не обесценивание чьих-то чувств или традиций.

Кто-то уходит в гнев и начинает отпускать колкие шуточки в адрес влюбленных в ресторанах. А все потому, что хочется ведь того же самого – счастья. А над счастьем нужно работать. А этого уже хочется меньше.

И важно ведь не только найти того, кто полюбит. Важно самому научиться любить. Расти эмоционально, ментально, интеллектуально. Отделять навязанное и наносное "должно" от собственного "хочу".

Важно научиться сначала любить себя и только потом предъявлять себя холеного и пролеченного миру.

А огрызнуться на чей-то букет или опять все высказать коту, вместо психолога, конечно, проще. Но помните: не любить – это конечно ваше право. Но не превращайте это в обязанность. Порадуйтесь за других, если пока не может за себя.

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