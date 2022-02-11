Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала нашел позитив в итогах "нормандских" переговоров

В четверг, 10 февраля, в Берлине прошла встреча советников глав "нормандского формата". Они продолжались девять часов и завершились без согласования итоговых документов.

Представлявший Украину на переговорах глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стороны пока ни до чего не договорились. Если сказанное им – правда, то это, с моей точки зрения, хорошо. Потому что выполнение нами Минских соглашений в той редакции, в которой они были подписаны в феврале 2015 года, это был бы удар по Украине. Так что, во-первых, хорошо, что по этой теме ни до чего не договорились. А, во-вторых, хорошо, что договорились дальше договариваться. Потому что пока говорят дипломаты, пушки молчат.

Если так и не удастся ни до чего реального договориться, станет понятна необходимость модернизации Минских договоренностей. Поиска другой повестки дня, чтобы на Донбассе наступил реальный мир.

Считаю, что на сегодняшний день нет ни побед, ни "зрад".

При этом надо понимать, что политические советники ни до чего договориться и не могли. Разве что сформировать некое рамочное соглашение для грядущей встречи лидеров "четверки". А она станет возможна лишь при наличии компромиссов. На которые мы идти не должны. Ведь для Украины любой шаг в ракурсе выполнения политической части Минских соглашений несет опасность. Это будет удар по нашим национальным интересам.

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Нельзя соглашаться на образование на территории Украины неких субъектов с "особыми" полномочиями, "особым" статусом. С амнистированными боевиками, своими судьями, легализованными под видом "народной милиции" незаконными вооруженными формированиями. С бесконтрольными выборами прям сейчас, в условиях, когда там людей почти восемь лет учат ненавидеть Украину, а в последний год еще и раздали сотни тысяч российских паспортов. Что, граждане другой страны будут принимать участие в украинских выборах, да еще и избираться в украинские органы госвласти? Или иметь право вето на внешнеполитический курс Украины? Это нонсенс!

Без какого-то переходного периода, который должен быть 5, а лучше 10 лет, никаких выборов проводить там нельзя. А отстраивать эти территории следует не за счет украинского бюджета, а с помощью некого международного фонда. Успешной экономикой можно будет попытаться преодолеть тот ментальный разрыв, который сейчас существует между ОРДЛО и остальной частью Украины.

Реинтеграция – вопрос комплексный, сложный. Это годы. И точно не тот подход, к которому нас подталкивает Россия. К федерализации Украины, к нарушению нашей Конституции, нашего суверенитета.

Потому я говорю о необходимости новой повестки дня. Начать следует с полного прекращения огня и, думаю, с ввода на определенный срок миротворцев ООН – в ОРДЛО, на российско-украинскую границу, на линию разграничения. Это может стать реальным движением в сторону демилитаризации и деоккупации.

Переговоры надо продолжать, но предлагать свое видение ситуации.