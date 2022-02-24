Укр

Украина, не бойся! Маленькая Ичкерия выстояла первую войну, и ты выдержишь и победишь - Артем Калинин

Автор
Артем Калинин Артем Калинин
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Украина, не бойся! Маленькая Ичкерия выстояла первую войну, и ты выдержишь и победишь Новость обновлена 24 февраля 2022, 07:32

Военный Адам Осмаев о том, что Украине нужно верить в победу

Украина не бойся! Маленькая Ичкерия выстояла и победила в первую русско-чеченскую войну фактически без внешней помощи! И ты выдержишь и победишь, инша Аллах, при поддержке всего цивилизованного мира и всех людей доброй воли! Пусть Всевышний прольет на нас стойкость и дарует скорую победу!

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Вторжение в Украину #Вторжение России
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Украина
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Дата публикации
Категория
Объектов гражданской обороны есть немало по всей Украине
Где спрятаться в случае ракетных обстрелов: карты бомбоубежищ городов
Дата публикации
Категория
Военное положение
В Украине введено военное положение: что это такое и какие запреты предусматривает
Дата публикации
Категория
Скрины из видео взрывов
Украина в огне: в сети публикуют первые видео взрывов
Дата публикации
Категория
Байден пообещал Путину быстрый ответ
Байден заявил, что Россия выбрала путь войны против Украины