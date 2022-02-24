Военный Адам Осмаев о том, что Украине нужно верить в победу

Украина не бойся! Маленькая Ичкерия выстояла и победила в первую русско-чеченскую войну фактически без внешней помощи! И ты выдержишь и победишь, инша Аллах, при поддержке всего цивилизованного мира и всех людей доброй воли! Пусть Всевышний прольет на нас стойкость и дарует скорую победу!

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