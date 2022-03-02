Журналист Александр Михельсон рассказал, о чем свидетельствует признание россией своих потерь в Украине

А сейчас внимание. Рашистское минобороны заявило, что потеряло 498 дохлых и 1597 недобитых против (якобы) 2870 убитых, около 3700 раненых и более 570 пленных наших.

Самим по себе этим цифрам верить нельзя не только потому, что рашисты заврались за эту неделю даже больше, чем за все предыдущие годы (что само по себе фантастическое достижение).

Верить нельзя уже просто потому, что а) значительное количество носителей семечки еще не только не идентифицировано, но и просто не собрано с мест боев. К сожалению, в какой-то степени это касается и наших павших. Поэтому до конца войны вообще нет смысла ссылаться на какие-либо обобщенные цифры.

Но привлекает внимание сам факт. Сначала у них ни у кого не было ни царапины. Потом понемногу сквозь плотину пошли "ручейки": заявления в регионах о единичных потерях. Мы знаем, почему: в регионах местные вожди не могли позволить себе молчать, когда а) туда начал приходить груз-200; б) когда в этом грузе оказались люди из уважаемых семей. Есть у раши, знаете, такие регионы, где "уважаемый человек" — это звучит значительно круче, чем сам ВВХ…

А теперь вот прорвало. Внезапно. Хотя, между прочим – как я уже писал – предусмотрительно подписанный ВВХ еще в мае 2015-го года (!) указ относит такую ​​информацию к гостайне! И вроде бы можно было и не озвучивать…

Но, значит, нельзя было.

Хотя, если я хоть что-то понимаю в рашизме и в информационной войне – а я большую часть жизни от души исследовал и то, и другое – радоваться еще рано. Сейчас они постараются подавать это так, что, мол, на самом деле их просто и ввели сюда немного. Что вроде бы, с одной стороны, нет здесь никаких серьезных боев, и мирные совсем не страдают… А с другой — нацисты, значится, оказывают ожесточенное сопротивление, запуганное ими население бессильно, поэтому "Вставай, страна огромная!" Хватит идиотизма еще и что-то вроде мобилизации объявить.

Вот только телевизор не заменяет не только холодильник с продуктами, но и морозильник в морге. Которых там уже скоро начнет не хватать.

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Отдельно – о якобы 570 пленных наших. О своих они ну очень неожиданно не говорят. Что ж, о жмурах своих тоже неделю не говорили. Так что еще признаются. А по цифре 570 — подумаем не о том, правда ли это (какая там у рашистов правда), а как это воспринимает рядовой рашист, которому несколько суток рассказывали о "массовой" капитуляции украинских войск. Чувствуете?

Как себе хотите, а это – прорыв дамбы, я же говорю. И дальше будет.

Слава ВСУ!

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И прошу не считать написанное какой-то там "циничной арифметикой". Каждый погибший Герой является Героем, сколько бы их вообще не было. И вклад каждого в нашу все еще неблизкую, но неизбежную Победу – неоценим.