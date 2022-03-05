Российский радиоведущий и главный редактор издания supercar.ru Никита Небылицкий рассказал, что с введением санкций против россии, страну "возможностей" покидает все больше людей. Будущее неизвестно, россиян будут увольнять, а на высшем уровне творится беспредел

Вчера ко мне сюда приехал мой товарищ. Ну как приехал, переехал он жить в Испанию. Летел из Домодедово в Стамбул, оттуда в Венецию, а потом в Валенсию. Аэропорт Стамбула битком. Чтобы просто зайти в здание, стоит очередь. Причём в Стамбуле нет как в Шереметьево досмотра на вход в здание самого терминала и это пробка не на досмотр, а просто на вход. Судя по телефонным разговорам с моими различными знакомыми, похожая ситуация в Ереване и в Белграде, там тоже биток. В Ереван вчера из России прилетело сорок два рейса. Дико много. Звучит конечно дико и нелепо, но это беженцы из России. Не все конечно едут с концами. Большинство, причём подавляющее, если ситуация хуже не станет, надеятся вернуться. Правда если она станет хуже, а выезд не закроют, то таковых ломанётся сильно больше. Пока ещё есть возможность выезжать с деньгами. На свой зарубежный счёт деньги не перечислишь, но на чужой счёт можно. Там свои проблемы, как объяснять что это за деньги зарубежным банкам, но если жена или дети, то так или иначе объяснить пока можно. Да и карточки российские пока работают. И с танцами с бубнами пока с них можно снять сколь угодно много кеша. Вывозить опять же пока можно десятку в налике с собой. Но все ж видят, достаточно одной инструкции ЦБ, чтобы все эти способы одномоментно пофиксить. Как достаточно одной рекомендации погранцам, чтобы полностью пофиксить выезд. И не надо надеяться что если у вас ВНЖ или иностранный паспорт- то это страховка от невыпуска вас. Власть и раньше-то не сильно заморачивалась соблюдением буквы закона, а сейчас ситуация специальная и ей на него вообще положить. Ну вот смотрите ситуацию с Эхом. Его закрыли вообще по беспределу. Нет в стране официально войны или военного положения и нет оснований для введения военной цензуры. А по закону о СМИ если такой цензуры нет, то требовать чтобы СМИ транслировали только позицию Минобороны- противозаконно. Тем не менее Эхо закрыли именно за то, что оно транслировала не только эту позицию. Собственно закрыли всех, кто не пропагандистский канал и не поёт в унисон. Кроме Новой газеты. Видимо вступать в прямую конфронтацию с нобелевским лауреатом пока посчитали преждевременным.

Ну так если запросто снесли всю свободную прессу, невзирая на конституцию и закон, почему бы не насрать и на любой другой закон, опираясь на сиюминутную целесообразность? А не дать вывезти свои деньги уж точно целесообразно, учитывая сложности с экономикой. Хочешь валить- вали. Но голый. Всё твоё мы заберём.

Конечно мне не дано предсказывать будущее. И вполне вероятно что и не ломанутся, и ломанувшихся никто грабить не будет. Но уж больно логичным было бы сделать обратное. Хотя бы потому что у государственной машины явно сорвало резьбу. Сдержек вообще уже нет никаких. Так что лично мне кажется, что возможен исключительно самый пессимистичный сценарий.

Я три недели назад написал пост, что мне кажется правильным вывести из России все деньги. И про то, что я это сделал. Почти все комментаторы мне тогда написали, что это всё ненужно, всё будет нормуль и так далее. Ну и как, нормуль? Курс в небесах, валюты хрен купишь, переводы гимор, лететь через антонов огород надо, к тому же дорого, сети в одни руки больше десяти кило макарон теперь не продают и трёх пачек соли, лекарств уже половины нет. А ведь что по сути-то произошло? Я не про политику и спецоперацию, а про экономику. Ничего ж пока. Даже склады ещё полные. Мне подумать страшно что будет, когда все эти Икеа и завод Фольксваген с Яндексом людей начнут увольнять. Когда действительно скупят то, что сейчас ещё в изобилии есть на складах.

Если отрешится от каких-то моральных вопросов, тут дело каждого как и что ему воспринимать, а порассуждать о- ничего личного, просто бизнес- то ведь по сути, МИД полностью просрал информационную войну снаружи. Я ни единого раза в жизни не видел такого общественного консенсуса в Европе и Америке по поводу какого-то события. Никто, я подчеркиваю, никто. Не поддерживает действия Путина а Украине. Не политики, а обычные люди не поддерживают. В советские времена, даже когда Афган случился или Прага шестьдесят восьмого, были всякие Каррера до Ла Сера, Юманите, словом прокоммунистическая пресса, которые создавали альтернативную повестку и альтернативное общественное мнение. И оно, это альтернативное восприятие, было. Не широко представленное, но было. Сейчас такого восприятия нет. И все Мерседесы, Фольксвагены и Самсунги, они ушли с рынка не потому что им кто-то приказал, а потому что сейчас зарабатывать в России токсично. На основных рынках потребитель такую компанию считает предателем и штрейкбрехером. Путин в общественном сознании стремительно становится современным воплощением Гитлера. А Украина- Чехословакией тридцать восьмого. Для западных ширнармасс любая компания оставшаяся на российском рынке автоматически становится нерукопожатна, они просто будут её бойкотировать, компания лишится продаж и вынуждена из двух зол выбирать меньшее, они уходят просто потому, что так они меньше потеряют. И остальные будут уходит и дальше. В какой-то степени это коснётся и китайских компаний, работающих на международные рынки. Тут не надо быть Кассандрой чтобы это предсказать.

Ответ на вопрос почему МИД просрал информационную повестку с таким оглушительным грохотом очевиден. На этом поле брани работать сложно, для этого нужно иметь мозг. А мозга у работников современного российского МИД-а нет. У всех, от начальника до секретарши. Отбрёхиваться контентом базарной торговки в трамвайной сваре можно для внутреннего употребления. Внутри оно прокатывает. А снаружи нет. Мир стал другим и запросы у этого мира стали другими. И вести он себя стал иначе. Лавров с Захаровой думают, что сейчас 1938-ой. Только сейчас 2022-ой и методичка их кумира и учителя Пауль-Йозефа Францевича не прокатывает. Все их попытки понуждения к любви, оборачиваются понуждением к брезгливости. Слава богу, пока только персонально к ним, а не ко всем россиянам. Но какие их годы, они и россиян своим дерьмищем вымажут.

Пора ли от всего этого валить? Ну сложно сказать. Как кому. Может ли наладиться? Непонятно как. Но то что сейчас валить сложнее чем три недели назад, а через три недели будет сложнее чем сейчас, понятно. И похоже многим понятно. Ровно по этому аэропорты Стамбула, Белграда и Еревана битком.