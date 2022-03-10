Укр

Сейчас лучшее время странам вернуть то, что у них забрала россия - Алеся Бацман

Автор
Алеся Бацман Алеся Бацман
Дата публикации
Читати українською
Автор
99
Российская армия в Украине Новость обновлена 10 марта 2022, 22:02
Российская армия в Украине

Журналистка Алеся Бацман поинтересовалась, почему другие страны не пытаются забрать у россии свои временно оккупированные территории

Почему сейчас не действуют страны, у которых россия в свое время, как и у нас, что-то отхапала?

Грузия, ты понимаешь, что лучшего времени вернуть себе Абхазию и Южную Осетию не будет?

Молдова, ты понимаешь, что пока путин бросил все силы на Украину, ты можешь забрать обратно свое Приднестровье?

Чечня, разве ты не мечтаешь быть наконец-то свободной и независимой?

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Блог #Алеся Бацман
Украина и ЕС
Новости Европы
В ЕС дали понять, ждут ли там Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина и ЕС
В ЕС дали понять, ждут ли там Украину
Дата публикации
Категория
Уничтоженный роддом
россия запуталась во вранье насчет обстрела роддома в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Леонид Кучма
Кучма проклял россиян: жесткое заявление
Дата публикации
Категория
Леонид Черновецкий
Черновецкий оправдал агрессию путина в Украине: теперь у него могут забрать миллиарды
Дата публикации
Категория
Война россии в Украине
Война — день 15: бомбежки Украины продолжаются, а украинцам разрешили убивать оккупантов