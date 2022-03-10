Сейчас лучшее время странам вернуть то, что у них забрала россия - Алеся Бацман
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Журналистка Алеся Бацман поинтересовалась, почему другие страны не пытаются забрать у россии свои временно оккупированные территории
Почему сейчас не действуют страны, у которых россия в свое время, как и у нас, что-то отхапала?
Грузия, ты понимаешь, что лучшего времени вернуть себе Абхазию и Южную Осетию не будет?
Молдова, ты понимаешь, что пока путин бросил все силы на Украину, ты можешь забрать обратно свое Приднестровье?
Чечня, разве ты не мечтаешь быть наконец-то свободной и независимой?
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