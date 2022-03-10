Журналистка Алеся Бацман поинтересовалась, почему другие страны не пытаются забрать у россии свои временно оккупированные территории

Почему сейчас не действуют страны, у которых россия в свое время, как и у нас, что-то отхапала?

Грузия, ты понимаешь, что лучшего времени вернуть себе Абхазию и Южную Осетию не будет?

Молдова, ты понимаешь, что пока путин бросил все силы на Украину, ты можешь забрать обратно свое Приднестровье?

Чечня, разве ты не мечтаешь быть наконец-то свободной и независимой?