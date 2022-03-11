Биолог и экс-доброволец "Айдара" Евгений Дикий об "украинском биооружии" и "секретных американских лабораториях".

Хотел дать развернутый комментарий биолога по поводу зачумленных птиц из несуществующего Херсонского заповедника — благо как бывший и.о. директора Противочумного института им. Мечникова в Одессе я хорошо в курсе всего многолетнего развития этой истории с "украинским биооружием" и "секретными американскими лабораториями", собственно именно Противочумному, который я временно и почти случайно возглавлял, в этой "городской легенде" была отведена роль главного Сердца Зла — но вот просто не могу всерьез это комментировать. Ну слишком абсурдно, чтобы такое "экспертно оценивать".

Лучше уж перестану держать в себе страшные тайны Черной Смерти и честно признаюсь: да, это мы с моим побратимом — карателем Бижаном Шароповым как только дембельнулись из "Айдара" сразу начали биться над созданием выборочного биооружия, столь же заточенного исключительно против русских, как по словам Соловьева ВСУ "выковывались исключительно как инструмент для борьбы с одним врагом – армией РФ". Очень долго нам ничего не удавалось, потому что даже таким гениальным ученым непросто бороться против законов природы. Но парадоксальным образом нам помогло открытие наших российских коллег – обнаружение в геноме россиян излишней хромосомы. Цель для генетического оружия таким образом нам обозначил сам враг, дальше уже было делом техники заточить именно на обнаружение этой экстра-хромосомы.

Так же непросто было связано с разработкой средства доставки. Сначала пробовали инфицировать свиней, чтобы заражать свинособак вкусным аппетитным салом. Из-за плохого знания русскими географии эти эксперименты вошли в историю как эпизоотия африканской чумы свиней. Но оказалось, что московиты сала почти не употребляют, а водку вместо закуски занюхивают носками, и это сорвало наш творческий замысел. Пришлось поднять взгляд и заниматься орнитологией. Московиты даже однажды обратили внимание на наши первые эксперименты со снегирями, но ошибочно решили, что мы их отлавливаем на еду.

После долгих серий неудачных экспериментов мы разработали Боевую Птичью Вошу, которую научились через жопку шприцем накачивать культурой вируса, а затем коварно подсаживать в гнезда перелетных птиц. Поэтому в ответ на первые залпы искандеров мы просто открыли клетки, и наше супервыборочное биологическое оружие закрякало, закудахтало, грозно закаркало и бесконечным теплым солнцем понесло на россию наше возмездие. Теперь всех, у кого есть лишняя хромосома, не спасут ни Спутник, ни одна другая вакцина, разве только генерал Гундяй остановит этот мор синодальной черной мессой.

Правда, по ходу доводки и тестирования прототипов (еще до открытия спасительной для нашего плана и смертельной для нее носителей излишней хромосомы) не обошлось без накладок. Перед птицами мы немного поэкспериментировали с каждыми, чтобы наше возмездие прилетало врагу среди дурной ночи (да и вообще, Дракула форевер). Часть животных убежала, и одна кажется долетела до городка Ухань на Китайщине, где ее сохранил опрометчивый абориген. Ну, что называется, извините за временные неудобства…

Прошу использовать эти мои показы на завтрашнем заседании Совета Безопасности ООН.

Читайте также: Категория Анекдоты Подборка анекдотов про смерть путина Поднимите себе настроение при помощи актуальных анекдотов