Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса объяснил в колонке для "Телеграфа", почему КНР не ответила на просьбы России о помощи

Россия на 18-й день военного вторжения в Украину попросила о военной и экономической помощи у Китая. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

На новость успел отреагировать советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, назвав происходящее позором.

А пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пенью заявил, что никаких просьб о помощи от России в КНР не поступало.

Очевидно, Россия надеется, что Китай как ее партнер, не присоединившийся к санкциям, станет отдушиной в мир и компенсирует часть потерь в этой войне.

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Но это скорее – выдавание желаемого за действительное. В планы Китая не входила масштабная конфронтация с Западом или поддержка вторжения в Украину. Потому Пекин и проигнорировал просьбы РФ, сказав, что ничего не получал.

Для Украины это позитивный сигнал, так как показывает, что особенной поддержки на международном уровне РФ не получит. А с Китаем можно работать и развивать прагматичные отношения.