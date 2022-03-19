Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как россия обманом устанавливала компоненты BOSCH в военную технику.

Как мы вырвали немецкие зубы у российских тигров

Это история о том, как военные, дипломаты и небезразличные граждане работают как единое целое для общего результата.

На прошлой неделе украинские военные захватили на поле боя очередную коллекцию российской техники. Там, в частности, были бронированный автомобиль Тигр, зенитный комплекс Панцирь и другое смертоносное железо. Открыли тигру капот, а там сюрприз: детали немецкой компании BOSCH. В Панцире тоже.

Мы со специалистами все тщательно проверили и через несколько дней я вышел в эфир крупнейшего немецкого ток-шоу Anne Will. На этом конкретном примере рассказал 4 млн зрителей о том, как годы немецкие технологии помогали строить российскую военную машину, которая ведет варварскую захватническую войну против украинского народа.

Обвинение повлекло за собой землетрясение в немецких медиа. Компания отреагировала и сообщила, что все их контракты с российской стороной прямо запрещали использование деталей в любых военных, а не гражданских целях. То есть россияне, в присущей манере, незаконно установили детали на военную технику.

Между тем, скандал в Германии при содействии дипломатов и журналистов разросся до масштабов правительственного расследования.

Сегодня мы получили конкретный результат, который еще больше ослабит российскую армию и экономику.

Bosch официально объявил: "По признакам того, что продукция Bosch – вопреки местным договорным соглашениям – могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российских клиентов". Кроме того, ожидается полная остановка производства на российских заводах, в частности, заводе бытовых товаров в Санкт-Петербурге.

Мы обязательно продолжим выявлять все факты спонсирования иностранными компаниями российской военной машины и давить для немедленного выхода иностранных бизнесов из РФ.

Да и вообще любой порядочной международной компании не место в России.

Призываю всех небезразличных граждан активно участвовать в этом процессе и повышать давление. Россия сегодня – это убийства, ложь и варварство. Работать с ней в любой форме для международной компании не только аморально, но и несет прямые репутационные и финансовые убытки.