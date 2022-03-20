Политик и общественный деятель Валерий Чалый объяснил, какую главную цель имеет Кремль в этой никому не нужной войне

Уже несколько недель пытаюсь понять, в чем все-таки состоят реальные цели наших врагов.

Они не могут оккупировать Украину, но хотят полного подчинения. Проиграют в прямом военном столкновении — наши ВСУ их системно уничтожают, но хотят рапортовать о достигнутой "демилитаризации".

Требуют защиты "языка", а сами в основном только матерщину используют.

Говорят о своем имперском величии и тут же жалуются, что все их оскорбляют.

Они реально и сами не понимают, что именно им нужно.

Чтобы не говорили, цель на выходе одна: чтобы Украина не существовала вовсе. Конкурировать в развитии не способны, а наша сплоченность, мотивированность, солидарность глаз мозолит…

Zaporebrik — территория без целей; люди там потеряли способность думать, вожди у них с глубокими психическими комплексами…

Куда делись у них нормальные люди? Никогда не думал, что будем иметь дело в XXI веке с новейшими варварами.

Это не только война с Украиной. Это битва цивилизаций. Волей судьбы Украина оказалась на острие этой эпохальной битвы.

И у нас нет другого выбора, кроме победить и положить начало концу этой тупиковой ветви исторического развития.