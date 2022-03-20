Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о том, что проектировать силу всегда труднее, чем не давать это делать

В граждан вижу между неспособностью рашистов наступать дальше и способностью провести ряд контрударов прям от знак равен. Это далеко не так на самом деле.

В нашем противостоянии с рашистами может быть такая фаза, когда рашисты уже не могут наступать, а мы еще не можем.

Собственно текущий пример рашистов показывает, насколько трудно эффективно наступать, имея даже формальное преимущество в силах и средствах.

Собственно для наступления необходимо совершенно другое качество сил и средств – особенно по мобильности и по огневому поражению. Проектировать силу всегда труднее, чем не давать это делать.

Поэтому как-то сдержаннее нужно.