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Может быть такая фаза, когда россияне уже не могут наступать, а мы еще не можем - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
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Автор
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Военные РФ Новость обновлена 20 марта 2022, 14:14
Военные РФ

Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о том, что проектировать силу всегда труднее, чем не давать это делать

В граждан вижу между неспособностью рашистов наступать дальше и способностью провести ряд контрударов прям от знак равен. Это далеко не так на самом деле.

В нашем противостоянии с рашистами может быть такая фаза, когда рашисты уже не могут наступать, а мы еще не можем.

Собственно текущий пример рашистов показывает, насколько трудно эффективно наступать, имея даже формальное преимущество в силах и средствах.

Собственно для наступления необходимо совершенно другое качество сил и средств – особенно по мобильности и по огневому поражению. Проектировать силу всегда труднее, чем не давать это делать.

Поэтому как-то сдержаннее нужно.

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