Волонтер Виктор Пузанов рассказал, как в россии воспринимают войну против Украины

Я много раз говорил, что я жил во многих странах в этом мире в этой жизни. В том числе, я жил и в раисе. На урале. Много лет с перерывами.

В первый день войны мне никто из знакомых из той жизни не написал ни слова. Никто не высказал слов поддержки или ужаса от происходящего. Думаю, рассчитывали на быструю победу. Чё писать, щас мы вас расх**рим, мы же вторая армия мира, а потом будем обнимать и сочувствовать.

За последние два дня написало человек десять. Примерно вот так: "Боже, Витя, что за ху**я происходит, какой ужас, как такое может быть?".

Им жалко "мальчиков", которые здесь погибают, которых здесь жгут в танках, понимаете? Они никак такого ужаса не ожидали. Они думали, мальчики изнасилуют Украинских девочек, родятся дети, и мы станем более лучшим братским народом.

А не получилось.

Идите на**й.