Журналист Валерий Калныш объяснил, почему Украине важно развивать союзные отношения со странами НАТО и получить от них гарантии безопасности

Новая социология от "Рейтинга". 85% поддерживают создание союза с Польшей и Великобританией. Я тоже поддерживаю. Но просто укажу на одну логическую ошибку, которую почему-то не замечают те, кто противопоставляет НАТО другой форме гарантий безопасности, которую сейчас, видимо, пытаются придумать на Банковой.

Для протокола. Я не буду реагировать и комментировать советников офиса президента. Об этом мы все поговорим после войны. Очень много вопросов накопилось у довоенной власти к довоенной оппозиции и наоборот. Единственно замечу, что контролировать себя — одна из доблестей военного времени и весьма жаль, хотя и предсказуемо, что некоторым удается продержаться всего несколько минут эфирного времени.

Теперь мои скромные мысли о союзах. Судя по информации которая дозировано доходит до общественности, намерение вступить в НАТО мы обменяем на некие гарантии безопасности. Гарантом безопасности может стать пул стран и хорошо бы, чтобы там было государство с ядерным статусом.

Кто входит в ядерный клуб? Официально только государства-подписанты Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года: США, Великобритания, Франция, Китай, рф. Неофициально к нему можно отнести еще Иран, КНДР, Израиль, Индия, Пакистан. Точных данных об их ядерных программах и количестве боеголовок нет – все знают, что оружие у них есть, но делают вид, что это несерьезно и Сев. Корея тому подтверждение. В общем – пять стран.

Дальше начинается гадание.

1. Рассматриваем ли мы вариант получение гарантий безопасности от рф? Вариант звучит дико по отношению к стране, которая уничтожает сейчас нас, делая вид, что защищает (я сознательно выбрал сейчас безэмоциональную риторику). Гарантии уже были – "Будапештский меморандум" – они не были соблюдены. По факту нейтральный статус Украины при Януковиче не сберег нас от оккупации Крыма и ОРДЛО.

2. Готов ли быть гарантом нашей безопасности Китай? Сомнительно, учитывая отстраненность нашей внешней политики от них. Предпосылок, намеков или инициатив не было ни до войны, не видно и теперь.

3. Остаются США, Великобритания, Франция. И вот тут кроется та простая логическая ошибка, которую почему-то не замечают противники НАТО.

Создание союза с Польшей и Британией (сюда можно добавить еще и Турцию) не снимает вопроса глобального противостояния НАТО и рф – то, что карлик так всем активно демонстрирует. Названые страны уже члены НАТО. Удар по ним запускает ту самую 5 статью Устава НАТО где "один за всех и все за одного". Лондон и Варшава не могут быть по четным дням членами Альянса, а по нечетным членами военно-политического союза с Украиной. Часть не может быть больше целого. Входя в союз с нами они не перестают быть членами НАТО.

Ось Киев-Варшава-Лондон категорически правильная и военное сотрудничество со странами нам очень важно и необходимо. Это очевидно. Точно также очевидно, что на Банковой оказались перед серьезной дилеммой: отказаться от евроатлантического устремления, изменить Конституцию (кстати, интересно – предложено будет только убрать слово или вписать нейтральный статус, формализовать его), а взамен получить обещание о выводе войск; или вести войну до победного конца. И замечу – статус – лишь один из вопросов на которые надо ответить.

Победим.