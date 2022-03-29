Директор Украинского института политики Руслан Бортник оценил результаты украино-российских переговоров в Стамбуле.

Во вторник, 29 марта, в Турции состоялись переговоры украинской и российской делегаций о прекращении войны.

Результаты переговоров внушают осторожный оптимизм. Мне кажется, озвученные предложения достаточно компромиссны.

И всё то, о чём раннее говорили эксперты, в том числе и я – о важности искать другие гарантии безопасности, вне НАТО, вне каких-то блоков, – теперь обретают реальные черты.

Позитив и то, что за скобки решили вынести вопросы Крыма и Донбасса. Решить их здесь и сейчас априори невозможно.

Читайте также: Категория Украина Итоги переговоров с россией: Подоляк озвучил сенсацию о судьбе Крыма Стоит отметить, что в результате переговоров никаких соглашений подписано не было.

Еще один плюс – принятие соответствующих решений через референдумы.

Всё это имеет шанс на реализацию.

При этом надо понимать, что пока что это – фактически украинское предложение. И очевидно, что россия выдвинет какие-то встречные требования, ухудшающие те условия, которые озвучены сегодня.

Так что важно не переоценивать результаты украино-российских переговоров в Стамбуле.

Даже невзирая на заявление рф о снижении военного давления в Киевской и Черниговской областях. Там фактически стало тише уже какое-то время назад, потому что россия перебрасывает войска на Донбасс. Теперь просто облекла это еще и в политическую форму.

Потому, подчеркиваю, хоть прозвучавшие предложения выглядят компромиссными, рациональными, скорее всего, в ближайшие дни боевые действия продолжаться. И россия вскоре выдвинет свои условия, которые Украине принять будет намного сложнее.

Тем более, что остается нерешенным вопрос вывода российских войск с территории Украины, проведения референдума, территориального обозначения так называемых "ДНР" и "ЛНР" (до линии разграничения на момент 23 февраля 2022-го или в границах всех Луганской и Донецкой областей).

Однако мы можем констатировать, что начался, наконец, предметный, конструктивный диалог. И что появились шансы на мир.

Но говорить о достижении полноценного мира между Украиной и россией пока рано.