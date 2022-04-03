Украинский журналист Виталий Портников предположил, что целью россии и диктатора владимира путина является массовое истребление и изгнание украинцев.

Планета Буча

Буча, Ворзель, Ирпень… Для меня, как и многих киевлян, это воспоминания детства, лес, озеро, грибы в лесу, земляника, летний дождь, радуга, парное молоко, молодые родители… Сколько счастливых ассоциаций!

Теперь и у меня, и у всего мира эти названия будут ассоциироваться со смертью. Убийства, пытки, издевательства, братские могилы, трупы на улицах. Вот что такое теперь Буча, Ворзель, Ирпень. Раньше эти названия знали только мы. Теперь их будут знать все. И будут помнить даже тогда, когда даже слово Путин забудется за ненадобностью. Да и даже тогда, когда забудет слово "Россия". Почему бы и нет? Кто помнит сегодня названия стран, которые в древности истребляли евреев? Библия хранит человечеству только память о самом истреблении и о тех, кто его остановил.

Сказать, что я удивлен этими новостями, не могу. Ошеломленный, шокированный, расстроенный – но не удивленный, нет. В 30-е годы прошлого столетия мои коллеги убеждали мир, что у Сталина речь идет об истреблении украинского народа — мир не верил, многие считали, что Голодомор — это только "эксцессы" халатной экономической политики большевиков. Масштабы зверства стали ясны только за десятилетие. Через несколько лет было немало таких, кто убеждал, что цель Гитлера — полное уничтожение евреев, но мир не верил, считал, что Рейх хочет только изолировать "иноверцев", смотрел нацистскую документалку из Варшавского гетто с театрами и больницами. Масштабы зверств стали очевидны только тогда, когда союзники вошли в концентрационные лагеря — однако для понимания ситуации понадобились годы.

С первых дней этой войны я предупреждаю, что ее главной целью является не просто оккупация украинских земель, но массовое истребление и изгнание украинского народа. Президенту Украины не верили, когда он сравнил эту войну с Холокостом, а зря. Это Холокост и Голодомор в одной таблетке, потому что Путин уничтожает народ и инфраструктуру одновременно! Делает все, чтобы людей убивали и выгоняли, и чтобы у них не было возможностей выжить. Путину не нужны украинцы даже в качестве покоренной нации, потому что он их боится и ненавидит. Ему нужны сотни километров опустошенной земли, чтобы поставить ракеты – и все. Зачем? А зачем Сталину нужна была опустошенная украинская деревня в условиях вечной нехватки хлеба? А зачем Гитлеру нужны были миллионы еврейских трупов? Чтоб что? Зачем Путину эта опустошенная земля, когда самая провинциальная Россия в ХХІ веке все еще выглядит как свалка и пепелище? Нужно найти ответ на этот вопрос?

Если нужно, я найду. Это моя работа, я могу прочесть длинную лекцию об этом безумии. И международный суд найдет там квалифицированные специалисты. Зачем пытаться разгадать логику параноика? Зачем тратить часы на поиск понимания целей целого государства, которое стало на путь преступлений против человечности и превратилось в террористическую организацию?

Важно уяснить цель, Цель. Цель – уничтожение и изгнание украинского народа. Цель – геноцид. И это стало очевидным не через несколько десятилетий, не через несколько лет, а через несколько недель. Мы вам не лгали, когда предупреждали об этом. Не преувеличивали. Это была констатация фактов. И потому неважно, что они там лгут и даже какое оружие они выбирают. Имеет значение только одно: к чему они стремятся. Вот к этому.

И спасение, к большому сожалению — это не какой-нибудь нейтралитет Украины или наш "отказ от ядерного оружия" — будто оно у нас было. Нет, спасение – демилитаризация, денуклеаризация и денацификация террористического сообщества под громкой вывеской "Российская Федерация".

Потому что мы просто первые в списке целей. Но, поверьте, не последние. Да, существование путинского режима — прямая угроза человечеству и человечности. Абсолютная опасность.

Человечество или поймет это, или исчезнет быстрее, чем мы можем себе представить. И тогда будущие гости этой изуродованной планеты могут даже решить, что ее настоящим именем была планета Буча.

А не какая-нибудь Земля.