Общественный и политический деятель, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош призывает Зеленского зачистить властные кабинеты от чиновников и силовиков, которые сбежали при российском наступлении, а теперь возвращающихся и пытающихся "навести свои порядки"

Я далеко не пророк, но, к большому сожалению, мои прогнозы относительно ерефовского полномасштабного вторжения оправдались. Не радуюсь этому, потому что лучше было бы наоборот…

Украинский народ и Вооруженные Силы Украины приняли первый удар, перемололи тысячи орков и их боевой техники.

Но особенно после ухода с северо-западного и северного оперативных направлений мародерских сил этих московских дегенератов, в части украинского общества наблюдаю определенное успокоение и безосновательную надежду на то, что боевые действия их уже не коснутся.

Вижу, что возвращаются в Киев очень много гражданских людей, и это не хорошо… еще рано.

Но, кроме того, наблюдаю и процесс возвращения в столицу целой груды испуганных мудаков, занимающих до сих пор, должности в государственных и силовых структурах, а в начале широкомасштабного вторжения кремлевской орды драпали из столицы "аж гай шумел", бросая свой долг, своих подчиненных, предавая, от испуга, Украину…

Более того, вернувшись, эти "херои" пытаются устанавливать свои "мирные" правила, отодвигать или нейтрализовать деятельность стоявших и стоящих на защите государства и выставлять себя руководителями. И это на фоне большой пролитой украинской крови… А сколько еще прольется…

Призываю Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского, который за эти недели Войны завоевал уважение и уважение украинского народа, навести порядок в этом вопросе!

Ибо всевозможные крысы снова лезут во все щели.

Владимир, я убежден, что "зачистка" не только освобожденных территорий от внешнего врага, но и властных и силовых кабинетов, в центре Киева и по областям, от врага внутреннего, будет вполне способствовать единству нашего Народа и будущей Победе.

Верю в Вооруженные Силы Украины, верю в Украинский народ, чту поступки Президента Украины!

Победа будет за нами!

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош