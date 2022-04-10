Вопрос членства Украины в НАТО не снят с повестки дня

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан эксклюзивно для "Телеграфа" дал прогноз на дальнейшие события украинско-российской войны

В эфире единого марафона украинских новостей советник главы ОПУ Михаил Подоляк завил, что прямые переговоры между президентом украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным состоятся уже после того, как ВСУ одержат победу на Донбассе.

Я бы отметил, что на данный момент можно констатировать – проводятся не переговоры, а консультации. Переговоры – это когда остановлены боевые действия, когда окончательно понятно, кто победил, или же когда стороны, понимая паритет сил, согласны договариваться. Сейчас же, подчеркиваю, речь о консультациях. И они, безусловно, прежде всего, для обеспечения гуманитарных коридоров (для вывоза гражданского населения, страдающего от карательных акций оккупационных войск и блокады), решения вопросов касательно обмена военнопленными, заложниками. То есть – консультации должны быть направлены на решение гуманитарных вопросов, которые беспокоят Украину.

Да, в процессе этих консультаций пытаются выйти на какие-то позиции политические, безопасностные позиции.

Но, с моей точки зрения – основная составляющая любой войны и любых переговоров – если свое дело сделало войско. Лишь после этого можно надеяться на успех дипломатии. Пока говорить о существенном преимуществе какой-то из сторон не приходится. Потому сейчас, несмотря на то, что мы освобождаем временно оккупированные территории, несмотря на тактическую и стратегическую инициативу, поддержку всего цивилизованного мира (всё это усиливает наши позиции на этих консультация), окончательного прорыва на фронте мы пока не имеем. Потому нет прорыва и в процессе консультаций.

Зато есть определенные корректировки в позиции российской стороны – учитывая то, как себя показали ВСУ и все украинцы. Учитывая те ужасы, которые вскрылись на территории освобожденных населенных пунктов Киевской области – в Буче, в Бородянке, в Ирпене, в Гостомеле. А также на других территориях, которые пережили российскую оккупацию. Это всё вызывало возмущение международного сообщества. И усилило его желание более мощно поддерживать Украину.

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Но пока, подчеркиваю, мы не можем говорить ни о победе, ни о поражении какой-то из сторон. Как и о неком внеблоковом или блоковом статусе Украины. Всё это связано с гарантиями безопасности Украины после войны. И эти гарантии должны быть юридически обязывающими и международными. И гарантами должны выступать, прежде всего, страны ядерного клуба, кроме рф.

И тут пока нет четкой позиции гипотетических стран-гарантов касательно намерения брать на себя юридические обязательства по обеспечению безопасности Украины. И их, думаю, не может быть, пока не закончится война – надеюсь, так, как нам того хочется.

Так что украинская сторона должна проводить такие консультации, но не брать на себя до окончания боевых действий каких-то обязательств по своему статусу, оборонно-безопасностной сфере.

Напомню, что летом в Испании состоится саммит НАТО. Посмотрим, какие там будут приняты решения, в том числе касательно Украины. И я предполагаю, что, несмотря на некоторые публичные заявления о том, что Украина пока не может стать членом Альянса, в НАТО укрепляется позиции касательно того, что наша страна, продемонстрировавшая такую мощь, такую волю к победе, такое желание интегрироваться в европейское, евроатлантическое, демократическое сообщество – не может оставаться вне ЕС, вне НАТО.

Понятно, что из-за определенных прагматических моментов евроатлантическая интеграция Украины обговаривается сейчас не так активно, как интеграция в Евросоюз.

Но вопрос членства Украины в НАТО, как по мне, не снят с повестки дня. Просто его не нужно сейчас педалировать. Не нужно разгонять всякого рода опросы, якобы демонстрирующие снижение поддержку курса в НАТО среди украинцев. Ничего подобного не происходит. Абсолютное большинство жителей нашей страны – за евроатлантическую интеграцию. Ослабление этой поддержки – в рамках статистической погрешности.

Членство Украины в НАТО – это вопрос стратегический. Он связан с ходом этой войны и главное – результатами этой войны. А что эти результаты будут позитивными для нас – я не сомневаюсь.

Вокруг Украины консолидируется весь прогрессивный мир. Поддержка будет лишь увеличиваться. И кроме тех же направленных нам американцами десяти "Джавелинов" на один российский танк, уверен, мы получим и мощные средства ПВО и ПРО.

Важны выдержка, трезвый расчет и стратегическое мышление в контексте отстаивания национальных интересов Украины в это непростое время.