Директор Украинского института политики Руслан Бортник, специально для "Телеграфа" рассказал, возобновит ли россия попытки создать Новороссию

На 50-й день открытой фазы российско-украинской войны можно констатировать, что украинские государство, общество, армия сдали тест на жизнеспособность. Все они в условиях полномасштабного российского вторжения продемонстрировали огромный уровень стойкости.

Армия продемонстрировала готовность оборонять государство. Государство в лице президента, правительства, парламента, местной власти – готовность эффективно управлять страной даже в таких тяжелейших условиях. А общество продемонстрировало высочайший уровень консолидации, поддерживая друг друга, армию, государство.

С моей точки зрения, исторический тест на государственность за эти 50 дней Украина сдала. И сдала на "отлично".

На данный момент можно констатировать смену тактики россии, но не отказ от ее целей. Цели остаются теми же – попытка разрушить украинскую государственность, НАТО, западные структуры.

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Но рф отказалась, похоже, на этом этапе от проекта "Малороссия". В Кремле, судя по всему, окончательно поняли, что оккупировать Украину не удастся. А потому вместо "Малороссии" в очередной раз пытаются реализовать "Новороссию". Захватить максимально обширные территории юга и востока Украины, разрушить или присвоить индустрию, заблокировать порты. И таким образом подталкивать нашу страну к капитуляции.

При этом за 50 дней полномасштабной войны именно Украина стала лидером глобальных изменений. Ранее нейтральная Европа консолидировалась в действиях против россии. Даже такие нейтральные страны как Швейцария, Швеция, Финляндия единым фронтом выступают против страны-агрессора. Понимая экономическую цену для себя санкций против России – Запад пошел на беспрецедентные меры по удушению, по разрушению экономики и агрессивной политики рф.

Стратегия Запада по сдерживанию россии, по ее умиротворению (чем он занимался годами), показала свою несостоятельность. И потому Запад перешел к стратегии разрушения россии. Созданию условий для деструкции рф как государства. Для деструкции режима путина.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Русские еще не поняли, что они – уже никто. Их уже не существует Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" высказался о перспективах россии и ее диктатора путина:

Мы видим, что война в Украине приводит к формированию новых военно-политических и экономических блоков. К усилению AUKUS (созданный осенью 2021-го союз США, Австралия и Британии), актуализации НАТО.

Эти 50 дней стали днями демонтажа старой международной системы, созданной после Второй мировой войны. Ни ООН, ни Совет Европы, ни ОБСЕ не продемонстрировали фактически ничего, чтобы предотвратить или остановить эту войну. И, безусловно, по окончанию конфликта нужно будет создавать новую мировую систему безопасности. Вполне вероятно, опираясь на уже высказанные предложения со стороны украинского руководства – то же U-24 и так далее.

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