Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин озвучил данные о потерях россиян в войне с Украиной.

Говорил утром с друзьями из разведки Израиля. Конечно же, с частными лицами, они никого официально не представляют, если что.

Говорили о потерях РФ. Тут нечто абсолютно беспрецедентное. Я даже не знаю как подступить к этой информации. Давайте скажу так — по официальному заявлению НАТО от 23 марта (то есть через неделю этому заявлению будет месяц) потери ВС РФ составляли 30 000 — 40 000 человек. Этим данным можно доверять, так как Альянс очень печется о своей репутации и не позволит себе вбросов и дезы такого уровня.

Так вот, это почти месяц назад. Дальше мы разбирали с моими старыми друзьями-разведчиками количество техники уничтоженной после этого вот последнего подсчета и эммм… как бы вам сказать. Ладно скажу так, если интенсивность боевых действий не понизится (а ожидается наоборот, ее повышение) то через месяц цифра потерь (напоминаю, это убитые, раненные, пропавшие без вести, пленные и тд.) будет приближаться к 70 000 — 80 000, а возможно даже еще выше.

Вы знаете, мы говорили об этой войне, мы ее ждали, мы прогнозировали некоторые из многих произошедших событий, но мы в принципе не могли себе представить такой уровень потерь на которые Кремль пойдет. Видимо, на количество убитых солдат им абсолютно наплевать. Не совсем ясно, почему наплевать российскому обществу.

Меня спросили друзья-разведчики, мол, какой порог допустимых потерь есть у ВС РФ, я отказался на этот вопрос отвечать, так как чувствую, что у Кремля вообще нет связи с реальностью.