Редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов прокомментировал уничтожение российского ракетного крейсера "Москва".

Впервые в мировой истории потоплен в бою ракетный крейсер.

Впервые в бою уничтожен крупнейший флагманский корабль флота РФ.

Впервые боевой корабль уничтожен ударом противокорабельной ракеты, полностью производимой в Украине.

Впервые победу на море одержали Вооруженные силы Украины.

Без преувеличений — историческая, сенсационная победа Украины над российским флотом.

По данным "Цензор.Нет", Украина потратила за все годы на программу разработки и производства ПКР "Нептун" около 93 миллионов долларов. Теперь залпом "Нептуна" уничтожен ракетный крейсер стоимостью в 1 миллиард долларов, флагман Черноморского флота, на котором держит свой штаб и свой фланг командующий ЧФ РФ.

14 апреля министерство обороны РФ признало, что ракетный крейсер "Москва", флагманский корабль Черноморского флота, крупнейший боевой корабль на Черном море, утонул в результате "взрыва боекомплекта" и "пожара, причины которого выясняются". Экипаж крейсера вроде бы удалось спасти, но детальную информацию о потерях МО РФ, как всегда, не обнародовало. Штатный экипаж составляет более 510 человек.

Украинское командование и госпредприятие КБ "Луч" объявили, что российский крейсер был поражен двумя новейшими противокорабельными ракетами "Нептун".

Источники "Цензор.Нет" говорят, что "Москва" была уничтожена пусками двух противокорабельных ракет "Нептун", которые были совершены из Одесской области с расстояния примерно в 130 км по российскому ракетному крейсеру, находившемуся в районе острова Змеиный. Именно здесь с борта Москвы осуществлялось руководство морской блокадой побережья Украины российским флотом.

Крейсер "Москва" хорошо защищен от ракетной атаки, такие корабли — одна из сложнейших целей, именно из-за сильной эшелонированной обороны от атак с воздуха. Ракетный комплекс крейсера на базе С-300 имеет боекомплект из 68 ракет. Также крейсер прикрыт зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими комплексами для поражения противокорабельных ракет с малого расстояния. Крейсер оснащен системами радиоэлектронной борьбы и противодействия, системами постановки помех.

Однако поисковики двух "Нептунов" самостоятельно захватили цель, система управления выделила среди больших волн и препятствий настоящий крейсер, определила оптимальную траекторию для атаки, чтобы избежать перехвата ПВО крейсера, и нанесли смертельный удар.

То есть активная система наведения вместе с алгоритмами селекции цели среди препятствий позволили ракетам самостоятельно навестись и определить точки удара.

То есть, украинские инженеры КБ "Луч" разработали свою уникальную технологию, и поставили наше государство среди 10 других стран мира, которые способны производить свои собственные противокорабельные ракеты для поражения особо защищенных целей.

Теперь Россия потеряла корабль с мощнейшим вооружением для противовоздушной обороны возможной десантной операции на Черном море. Крейсер "Москва" типа "Слава" российские адмиралы назвали "убийцей американских авианосцев" из-за мощного ракетного вооружения дальнего действия.

Неизвестны потери экипажа "Москвы" — российское Минобороны всегда скрывает потери.

Понятно одно — Россия потерпела тяжелое поражение, украинцы победили в бою.

Российский флот и противовоздушная оборона кораблей показали свою уязвимость и оказались не способны защитить даже своего флагмана. Это мощный очередной удар по экспорту российского вооружения и реклама украинского ракетного производства.

"Москва", если бы ее сдали на металл, весит 250 танков, но основная стоимость крейсера — это вооружение и электроника. Уничтожен целый комплекс вооружения, который Россия не способна восстановить в ближайшие годы, корабли такого класса в РФ уже не производятся. Украина показывает всему миру каждый день, как нужно бить российскую вооруженную армию и флот. Спасибо, КБ "Луч", спасибо ВСУ.