Военный обозреватель Денис Попович специально для "Телеграфа" прокомментировал вероятность того, что россия применит в Украине тактическое ядерное оружие.

В последнее время участились разговоры о возможности применения россией ядерного оружия против Украины – особенно на фоне поражений, которые несет агрессор с его "военной специальной операцией". И гибель флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера "Москва" – только подлила масла в огонь.

О риске применения россиянами ядерного оружия говорит и президент Украины Владимир Зеленский.

В нашем Министерстве внутренних дел считают риск ядерного удара со стороны россии по Украине возможным, но маловероятным.

В ЦРУ также призывают не относиться легкомысленно к "бряцанью" россии ядерным оружием.

Отмечу, что объявление войны Украине (а рф официального этого пока так и не сделала) как раз открывает юридическую возможность для нанесения ядерных ударов по объектам на территории противника. Это предполагает российская военная доктрина.

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Поэтому нанесение тактического ядерного удара, особенно в тех местах, где российская армия испытывает проблемы с продвижением, после официального объявления войны, исключать нельзя.

А вот ответ на вопрос, решится ли Россия объявить нам войну, решится ли на применение ядерного оружия и при каких обстоятельствах это возможно – лежит в голове только у одного человека. Сами понимаете, о ком я…

Знаю, что в России много противников этого шага, но чье мнение перевесит, сказать очень трудно.

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