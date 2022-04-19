Журналист Валерий Калныш о том, что на 9 мая путину вместо радости победителя достанется позор.

9 мая владимир путин будет испытывать позор. Принимая, (если получится), парад победы ему будет бесконечно стыдно смотреть на проходящие колонны. Он не подаст виду, но чувство брезгливости и отвращения будет с ним весь день. Этот день должен был стать триумфом, если не воли, то хотя бы российского оружия. Но все пошло не так.

Коррумпированная, немотивированная, с устаревшим оружием и полным отсутствием представлением о моральных качествах армия подонков и воров будет проходить перед ним. Насильники, мародеры, трусы…Армия не воинов, но прапорщиков (в том, советском, карикатурном представлении – тупых и вороватых). Не такой он хотел видеть "русскую армию" дарящую всем вокруг "русский мир".

Ее и не могло быть другой при путинском строе. Где доблестью считается не служение, а прислуживание. Тогда и только тогда ты мог рассчитывать, на то, что со временем тебе будут доставаться крохи с барского стола все больше и больше. Где были авторы, но читателей оказалось так мало, что сам факт передачи знаний через складывание букв стал уделом тонкой прослойки бесхребетной интеллигенции, для которых пиком протеста стал поиск денег на отъезд из страны. Где забитые, депрессивные регионы таковыми и остаются: годы проходят, а унитазы и нутелла, по-прежнему, экзотика. Все потому что не рост благосостояния твоих граждан является мерилом успеха страны, а то, насколько сильно ты их контролируешь и управляешь ими. С этим проблем, действительно, нет. Бесноватые плебеи, в мгновенье ока поверившие в украинских нацистов – что еще может быть лучшим показателем?

Хотя…Возможно про стыд я поторопился…путин (хотелось написать "человек", но как-то рука не поднялась), подписавший накануне указ о присвоении звания гвардейской бригаде, чьи "единицы" (да, и слово "солдат" тоже не пишется применительно к "этим") убивавших мирное население в Буче, насиловавших женщин и детей, расстреливавших ради забавы лошадей, прибивавших саморезами собак и вешавших кур отметив их "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество" во время боевых действий по "защите отечества" не может испытывать стыда. Этот указ сложно даже оправдать высшей целью, когда лидер, понимая всю низость совершаемого его подчиненными не может их предать и тогда он не только не наказывает их, но более того – поощряет. Так было всегда. И есть.

И все же…Все же стыд… В 2022-м не будет, как в 1945-м, бросания флагов к подножию кремля – разве что те, что нарисуют и сошьют сами. Не будет радости победителя, уважения стран мира, чувство гордости за совершенный подвиг. Нет. Будет презрение к себе и окружающим, сетование на просранные возможности, злость, подозрительность и, конечно, ненависть ко всем: за то что не поняли, не оценили, не возвеличили. За то, что место в истории досталось позорное, ничтожное и стыдливое. Такое, когда хочется побыстрее перевернуть страницу, а после обязательно пойти помыть руки.